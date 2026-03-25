Fintech

DKB-App Update: Sofortüberweisungen jetzt flexibler nutzbar

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
Dkb Header

Die DKB-App für iOS erhält mit Version 2.47 neue Funktionen und Optimierungen für den Zahlungsverkehr und die Portfolioübersicht.

Das Update erweitert laut Unternehmensangaben vor allem die Nutzung von Sofortüberweisungen. Terminierte Aufträge können nun im Bereich „Aufträge“ nachträglich angepasst werden. Damit soll die Verwaltung geplanter Zahlungen flexibler erfolgen.

DKB-App Update 2.47 bringt mehr Kontrolle und Übersicht

Zusätzlich wurde die Portfolioansicht ergänzt. Der Modernisierungskredit wird jetzt im Bereich „Produkte“ angezeigt, wodurch Nutzer ihre Finanzprodukte gebündelt einsehen können. Ziel sei laut Bank eine bessere Transparenz innerhalb der App.

Weitere Änderungen im Überblick

  • Änderung terminierter Sofortüberweisungen möglich
  • Modernisierungskredit im Portfolio sichtbar
  • Automatisches Schließen der Tastatur
  • Allgemeine Fehlerbehebungen und iOS-Optimierungen

Ergänzend wurden kleinere Anpassungen vorgenommen. Dazu zählt unter anderem das automatische Schließen der Tastatur nach Eingaben, was den Ablauf vereinfachen soll. Außerdem wurden Fehler behoben und die App weiter an iOS angepasst.

Zur DKB →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Geld Rente Wachsen Finanzen Euro

Riester war ein Flop – jetzt kommt der große Neustart für die private Altersvorsorge

Die Bundesregierung plant eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge als Nachfolger der Riester-Rente. Auch die Eckpunkte zum neuen Altersvorsorgedepot stehen…

25. März 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Keks mit Ecke 🎖
    sagt am

    Leider wieder nicht die Möglichkeit dabei, dass Sofortüberweisungen als Default Setting ausgewählt sind. Passiert mir leider immer wieder, dass ich vergesse den Haken zu setzen und dann ist das Geld mehrere Tage unterwegs….nervig.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / DKB-App Update: Sofortüberweisungen jetzt flexibler nutzbar
Weitere Neuigkeiten
OpenAI fährt seine Video-Ambitionen zurück
in Dienste
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Riester war ein Flop – jetzt kommt der große Neustart für die private Altersvorsorge
in Fintech
Das kostet der neue Opel Astra als Elektroauto
in Mobilität
Herr Der Ringe Ring
Der Herr der Ringe: Neuer Film „Shadows of the Past“ bestätigt
in Unterhaltung
Instagram wird mehr zur Shopping-Plattform für Influencer
in Social
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Sony schließt ein weiteres PlayStation Studio
in Gaming
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen könnte zum Rüstungshersteller werden
in Mobilität
Apple plant radikalen Neustart für Siri mit iOS 27
in Dienste
Apple Logo Schloss Header
Apple veröffentlicht macOS Sequoia 15.7.5 und macOS Sonoma 14.8.5
in Firmware
Das Ende von OnePlus in Deutschland steht an
in Smartphones