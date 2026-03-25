DKB-App Update: Sofortüberweisungen jetzt flexibler nutzbar
Die DKB-App für iOS erhält mit Version 2.47 neue Funktionen und Optimierungen für den Zahlungsverkehr und die Portfolioübersicht.
Das Update erweitert laut Unternehmensangaben vor allem die Nutzung von Sofortüberweisungen. Terminierte Aufträge können nun im Bereich „Aufträge“ nachträglich angepasst werden. Damit soll die Verwaltung geplanter Zahlungen flexibler erfolgen.
DKB-App Update 2.47 bringt mehr Kontrolle und Übersicht
Zusätzlich wurde die Portfolioansicht ergänzt. Der Modernisierungskredit wird jetzt im Bereich „Produkte“ angezeigt, wodurch Nutzer ihre Finanzprodukte gebündelt einsehen können. Ziel sei laut Bank eine bessere Transparenz innerhalb der App.
Weitere Änderungen im Überblick
- Änderung terminierter Sofortüberweisungen möglich
- Modernisierungskredit im Portfolio sichtbar
- Automatisches Schließen der Tastatur
- Allgemeine Fehlerbehebungen und iOS-Optimierungen
Ergänzend wurden kleinere Anpassungen vorgenommen. Dazu zählt unter anderem das automatische Schließen der Tastatur nach Eingaben, was den Ablauf vereinfachen soll. Außerdem wurden Fehler behoben und die App weiter an iOS angepasst.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
Leider wieder nicht die Möglichkeit dabei, dass Sofortüberweisungen als Default Setting ausgewählt sind. Passiert mir leider immer wieder, dass ich vergesse den Haken zu setzen und dann ist das Geld mehrere Tage unterwegs….nervig.