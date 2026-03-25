DKB-App Update: Sofortüberweisungen jetzt flexibler nutzbar

Die DKB-App für iOS erhält mit Version 2.47 neue Funktionen und Optimierungen für den Zahlungsverkehr und die Portfolioübersicht.

Das Update erweitert laut Unternehmensangaben vor allem die Nutzung von Sofortüberweisungen. Terminierte Aufträge können nun im Bereich „Aufträge“ nachträglich angepasst werden. Damit soll die Verwaltung geplanter Zahlungen flexibler erfolgen.

DKB-App Update 2.47 bringt mehr Kontrolle und Übersicht

Zusätzlich wurde die Portfolioansicht ergänzt. Der Modernisierungskredit wird jetzt im Bereich „Produkte“ angezeigt, wodurch Nutzer ihre Finanzprodukte gebündelt einsehen können. Ziel sei laut Bank eine bessere Transparenz innerhalb der App.

Weitere Änderungen im Überblick

Änderung terminierter Sofortüberweisungen möglich

Modernisierungskredit im Portfolio sichtbar

Automatisches Schließen der Tastatur

Allgemeine Fehlerbehebungen und iOS-Optimierungen

Ergänzend wurden kleinere Anpassungen vorgenommen. Dazu zählt unter anderem das automatische Schließen der Tastatur nach Eingaben, was den Ablauf vereinfachen soll. Außerdem wurden Fehler behoben und die App weiter an iOS angepasst.

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