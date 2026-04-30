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DKB Festgeld: Zinserhöhung ab heute

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Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) informiert über Änderungen bei einem Sparprodukt, die zum 30. April 2026 in Kraft treten. Betroffen ist das Festgeldangebot.

Beim DKB Festgeld gibt es als Alternative zum Tagesgeld ab heute für alle Laufzeiten neue bzw. höhere Zinsen. Diese schauen wie folgt aus:

  • 3 Monate: Vorher: 1,25 % p. a. – Neu: 1,30 % p. a.
  • 6 Monate: Vorher: 1,75 % p. a. – Neu: 1,80 % p. a.
  • 1 Jahr: Vorher: 2,00 % p. a. – Neu: 2,10 % p. a.
  • 2 Jahre: Vorher: 2,00 % p. a. – Neu: 2,20 % p. a.
  • 3 Jahre: Vorher: 2,10 % p. a. – Neu: 2,30 % p. a.
  • 4 Jahre: Vorher: 2,20 % p. a. – Neu: 2,40 % p. a.
  • 5 Jahre: Vorher: 2,40 % p. a. – Neu: 2,50 % p. a.
  • 10 Jahre: Vorher: 2,50 % p. a. – Neu: 2,70 % p. a.

Das Festgeldkonto bei der DKB ist kostenlos und kann ab einer Anlagesumme von 2.500 Euro eröffnet werden. Festgeldanlagen sind bis 500.000 EUR möglich, die Auszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Girokonto.

Für die Eröffnung des Festgeldkontos wird ein eigenes Girokonto als Abrechnungskonto benötigt. Das DKB-Girokonto ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro oder für Personen unter 28 Jahren kostenlos.

Die Zinsen für das Festgeldkonto werden vierteljährlich gutgeschrieben. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Ende der Laufzeit.

Zum DKB Festgeld →

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