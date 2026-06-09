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DKB gewährt Bonus für Visa Kreditkarte und Girokonto

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Die DKB bietet für ihre Visa Kreditkarte zeitweise einen Bonus von 15 Euro sowie eine sechsmonatige Befreiung vom Kartenpreis an.

Die DKB hat eine neue Aktion für ihre optionale Visa Kreditkarte angekündigt. Im Zeitraum vom 8. Juni bis zum 6. Juli 2026 können Kunden die Karte über das Banking beantragen und dadurch teilnehmen. Voraussetzung ist ein bestehendes Girokonto bei der Bank, dessen Eröffnung es aktuell auch ein Bonus gibt.

Nach Angaben der Bank entfällt während der ersten sechs Monate der Kartenpreis. Zudem seien Leistungen wie weltweites kostenloses Bezahlen, kostenfreie Bargeldabhebungen sowie eine Notfallkarte und Notfallbargeld enthalten.

DKB startet zeitlich begrenzte Bonusaktion für Visa Kreditkarte

Um die Bonusgutschrift zu erhalten, müssen Karteninhaber bis zum 31. Juli 2026 mindestens zwei Zahlungen von jeweils mindestens fünf Euro mit der neuen Karte durchführen. Die Gutschrift von 15 Euro soll laut der DKB spätestens bis Ende August 2026 auf die Kreditkarte überwiesen werden.

Wichtige Eckdaten:

  • Beantragung bis 6. Juli 2026 möglich
  • Bestehendes DKB Girokonto erforderlich
  • Zwei Kartenzahlungen ab jeweils 5 Euro notwendig
  • Bonusauszahlung bis spätestens 31. August 2026 vorgesehen
  • DKB Visa Kreditkarte kostet 2,49 € pro Monat

Nach Angaben der DKB lässt sich die Aktion mit dem noch bis Ende Juni laufenden Girokonto-Bonus in Höhe von 100 € kombinieren.

Zur DKB Visa →

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