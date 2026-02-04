DKB erhöht Festgeldzinsen: Jetzt noch Bonusaktion sichern

FintechUpdate

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) informiert über Änderungen bei einem Sparprodukt, die zum 4. Februar 2026 in Kraft treten. Betroffen ist das Festgeldangebot.

Update · 23.02.26 · 10:51 Uhr

Die DKB-Bonusaktion für zweijähriges Festgeld läuft noch zehn Tage. Alle anderen Zinserhöhungen gelten bis auf Weiteres.

Beim DKB Festgeld gibt es als Alternative zum Tagesgeld ab heute für fünf Laufzeiten neue Zinsen. Diese schauen wie folgt aus:

  • 3 Monate: 1,25 % p. a.
  • 6 Monate: 1,75 % p. a.
  • 1 Jahr: 2,00 % p. a. (Zinserhöhung)
  • 2 Jahre: 2,00 % p. a. (Bonus-Aktion im Februar)
  • 3 Jahre: 2,10 % p. a. (Zinserhöhung)
  • 4 Jahre: 2,20 % p. a. (Zinserhöhung)
  • 5 Jahre: 2,40 % p. a. (Zinserhöhung)
  • 10 Jahre: 2,50 % p. a. (Zinserhöhung)

Außerdem läuft eine Bonusaktion für 2-Jahres-Festgelder. Dazu heißt es:

Zwischen dem 03.02. und 03.03.2026 mindestens 10.000 Euro für 2 Jahre fest anlegen und wir schenken einen gestaffelten Bonus von bis zu 250 Euro – direkt auf das Festgeldkonto und selbstverständlich mitverzinst. Je höher die Anlage, desto größer der Vorteil!

Das Festgeldkonto bei der DKB ist kostenlos und kann ab einer Anlagesumme von 2.500 Euro eröffnet werden. Festgeldanlagen sind bis 500.000 EUR möglich, die Auszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Girokonto.

Für die Eröffnung des Festgeldkontos wird ein eigenes Girokonto als Abrechnungskonto benötigt. Das DKB-Girokonto ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro oder für Personen unter 28 Jahren kostenlos.

Die Zinsen für das Festgeldkonto werden vierteljährlich gutgeschrieben. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Ende der Laufzeit.

DKB Festgeld Eckpunkte

  • Festgeldanlagen sind ab 2.500 EUR und bis 500.000 EUR möglich
  • Quartalsweise Zinsberechnung
  • Die Auszahlung des Festgelds inkl. der Zinserträge erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Girokonto.

