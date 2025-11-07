Fintech

DKB startet 2026-Offensive: Was Kunden erwartet

1 Kommentar
Dkb

Die DKB stellt für 2026 Ausbauschritte bei Wertpapieren, Cashback und Vorsorgefunktionen in der App in Aussicht.

Die Bank kündigt Echtzeitdaten für Einstand und Performance an sowie Betragsorders für Aktien, ETFs und Fonds inklusive Bruchstücken. Ergänzend sollen Watchlists sowie Kinder- und Altersvorsorgedepots das Angebot für langfristiges Sparen und Investieren abrunden.

Im Kartenportfolio sind Cashbacks auf Kartennutzung geplant. Konkrete Partner, Quoten und Bedingungen wurden nicht kommuniziert. Das Vorhaben wird als Ergänzung zu bestehenden Vorteilsangeboten positioniert. Beim Wertpapierangebot war bereits bekannt, dass man Upvest ins Boot holt.

DKB plant Wertpapier- und Vorsorge-Updates

Im Wertpapiergeschäft sieht die Bank einen Schwerpunkt auf verbesserte Marktinformationen und orderseitige Flexibilität, um kleinere Beträge investierbar zu machen. Die Verzahnung von Banking, Investieren und Vorsorge in der App soll ausgebaut werden. Weitere Funktionen für 2026 werden in Aussicht gestellt.

Kernpunkte

  • Echtzeitinfos zu Einstand und Performance in der App.
  • Betragsorders inkl. Fractionals für Aktien/ETFs/Fonds.
  • Watchlists sowie Kinder- und Vorsorgedepots geplant.
  • Cashback auf Kartenzahlungen vorgesehen.

Darüber hinaus wurden Einblicke in private Anlagestrategien des CEOs, der KI-Strategie der Bank und eine Zinseinschätzung für 2026 thematisiert. Zeitpläne und Konditionen bleiben abhängig von Partnern, technischen Umsetzungen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Ich finde die Roadmap nachvollziehbar, würde aber erst nach belastbaren Details zu Gebühren, Cashback-Bedingungen und Startterminen eine klare Bewertung abgeben.

  1. Athlonet 🎖
    sagt am

    Die Ordergebühren müssten auf jeden Fall runter. Min. 10 Euro sind nicht mehr zeitgemäß.

    Antworten

