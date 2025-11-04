DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden

Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet für kurze Zeit 2 Prozent Zinsen p. a. auf neu eingezahltes Geld auf einem DKB-Tagesgeldkonto.

Die Aktion startet am heutigen, 4. November 2025 und läuft bis zum 18. November 2025. Laut DKB gilt der erhöhte Zinssatz ausschließlich für Privatkunden, die in diesem Zeitraum Geld von einer anderen Bank auf ihr DKB-Tagesgeldkonto überweisen.

Das Angebot umfasst Einlagen bis zu 50.000 Euro und sieht eine Laufzeit der Sonderverzinsung über vier Monate vor.

Details zur DKB-Tagesgeldaktion im November 2025

Während der Einzahlungsphase und bis Ende November bleibt der reguläre Zinssatz von 1,0 Prozent pro Jahr bestehen. Ab dem 1. Dezember 2025 wird das Neugeld mit 2,0 Prozent pro Jahr verzinst, bis zum 31. März 2026.

Darauffolgend greift automatisch der dann gültige Standardzins laut Preis- und Leistungsverzeichnis. Nach Angaben der Bank sind bestehende Guthaben oder interne Transfers von der Aktion ausgeschlossen.

Zentrale Bedingungen im Überblick

Aktionszeitraum: 04.11. bis 18.11.2025

2 % Zinsen p. a. für Neugeld bis 50.000 € (für vier Monate)

Nur für Überweisungen von Fremdbanken

Bestands- und Neukunden können teilnehmen

Nach Ablauf: Standardzins laut DKB-Verzeichnis

Nach DKB-Angaben sind Einlagen über den gesetzlichen Schutz von 100.000 Euro hinaus freiwillig über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands (ESF) abgesichert. Dieser schützt laut Fondssatzung Nichtbankeneinlagen oberhalb der gesetzlichen Grenze.

Ich finde, die Aktion ist ein klassisches Mittel, um Neugeld anzuziehen. Interessant für alle, die kurzfristig Liquidität parken wollen, aber kein dauerhaft hohes Zinsniveau erwarten. Laut Tagesgeld-Vergleich hauen die 2 % allerdings kaum jemanden vom Hocker.

