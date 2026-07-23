Fintech

DKB verbessert Postbox und Hilfebereich der App

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Die DKB hat ihre Banking-App auf Version 2.55 aktualisiert und ergänzt sie um mehrere kleinere Funktionen sowie Verbesserungen.

Mit Version 2.55 erhält die DKB-App verschiedene Anpassungen, die den täglichen Umgang mit der Anwendung erleichtern sollen.

Neu ist unter anderem eine kurze Vibration des Smartphones, wenn Nutzer ihre Kontostände ein- oder ausblenden. Zudem wurden laut der Bank kleinere Optimierungen vorgenommen, um die Bedienung flüssiger zu gestalten.

Die Postbox wurde ebenfalls überarbeitet. Ungelesene Nachrichten sind nun deutlicher gekennzeichnet, damit sie schneller erkannt werden können.

DKB-App 2.55 bringt Verbesserungen für Postbox und Hilfe

Der Bereich „Hilfe & Kontakt“ wurde nach Angaben der DKB überarbeitet und bietet zusätzliche Unterstützung sowie neue Funktionen rund um Transaktionen. Außerdem nennt die DKB Fehlerbehebungen und technische Optimierungen, die die Stabilität und Zuverlässigkeit der App weiter verbessern sollen.

Die wichtigsten Neuerungen:

  • Vibration beim Ein- und Ausblenden von Kontoständen
  • Bessere Kennzeichnung ungelesener Postbox-Nachrichten
  • Überarbeiteter Bereich „Hilfe & Kontakt“
  • Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen

Ich finde das Update vollkommen unspektakulär, aber praktische Detailverbesserungen wie die neue Kennzeichnung in der Postbox oder der überarbeitete Hilfebereich können den Alltag mit der App durchaus angenehmer machen.

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