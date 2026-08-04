BMW verkauft Werbung im Auto als „besondere Überraschung für Kunden“
BMW ist Sponsor des neuen Spider-Man im Kino, der übrigens gerade sehr gut ankommt. Das nutzt man für das eigene Marketing, wie auch Samsung, aber auf eine Art und Weise, die bei den Kunden von BMW gerade gar nicht gut ankommt.
In bestimmten Modellen von BMW sieht man in ausgewählten Märkten aktuell einen kurzen Werbeclip für den neuen Marvel-Film, was vielen Kunden gar nicht gefällt.
Man könnte jetzt meinen, dass BMW so eine Tatsache unter den Teppich kehren will, aber ganz im Gegenteil, man geht sogar in die Offensive. In einer Mitteilung für die Presse vermarktet es BMW als „besondere Überraschung für seine Kundinnen und Kunden“. Noch bis zum 10. August steht dieser Werbeclip „zur Verfügung“.
Beim Starten des Fahrzeugs erscheint ein spezielles Banner im Control Display. Ein Klick darauf aktiviert die Spider-Man-Animation, die aus einer festlichen Vollbildanimation im Control Display mit passend ausgewählter Hintergrundmusik und einer begleitenden Lichtshow des Ambient-Beleuchtungssystems besteht.
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, aber BMW versucht simple Werbung also tatsächlich als großes Highlight zu vermarkten. Kunden dürften dankbar sein, dass man ihnen einen Werbeclip „zur Verfügung“ stellt. Den Werbeclip sieht man übrigen ab dem Baujahr 2020 und BMW OS 7, aber nicht mit jeder Ausstattung.
Wenn man also den entsprechenden Haken im Konfigurator gesetzt und mehr Geld auf den Tisch gelegt hat, dann bekommt man diese „besondere Überraschung“ von BMW geschenkt. Die Idee ist fast so gut wie ein Abo für die Sitzheizung bei BMW.
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Jetzt weiß ich „endlich“, was sich hinter der Meldung im Autodisplay „BMW hat eine Überraschung für Dich“ verbirgt. Ich habe mangels Interesse nämlich nicht draufgeklickt.
Das eigentlich Schockierende ist, dass bei solchen Aktionen intern niemand die Frage stellt: „Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist und dass das bei unseren Kunden gut ankommt?” Wer fragt schon nach so etwas? Wer möchte so etwas überhaupt? Warum macht man so etwas überhaupt? Selbst wenn 95 % der Kunden das egal ist, ist es doch sinnlos, 5 % der Kunden zu verärgern, denn niemand wird sich darüber freuen.
ich find’s ne nette Idee. hier wird ja gerade so getan als wenn man Werbung schauen muss, damit man los fahren darf.
wtf? Wie kann man sich solche Entscheidungen eines Multimilliaden-Unternehmen auch noch schönreden? Es ist einfach nur Werbung und die hat doch im Auto nichts zu suchen.
Die sich selbst nach ausführlicher Aussage des Thread-Erstellers auf reddit niemand anschauen muss. Einfach einsteigen, ignorieren und losfahren. Was ein Geschiss…
Was hat das aber in einem Fahrzeug zu suchen? Wie kann es sein, dass sowas automatisch zwangsweise ins Fahrzeug gespielt wird? Kostet das keine Energie? Wie kann ein Hersteller einfach so über mein Eigentum verfügen für einen scheiß Werbedeal? Das ist doch vollkommen irre, wo wir bereits angekommen sind und sich das dann noch schön zu reden. Übel übel übel.
„Ein Klick darauf“
Dann muss man halt einfach mal widerstehen. Scheint ja manchen recht schwer zu fallen.