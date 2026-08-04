BMW verkauft Werbung im Auto als „besondere Überraschung für Kunden“

BMW ist Sponsor des neuen Spider-Man im Kino, der übrigens gerade sehr gut ankommt. Das nutzt man für das eigene Marketing, wie auch Samsung, aber auf eine Art und Weise, die bei den Kunden von BMW gerade gar nicht gut ankommt.

In bestimmten Modellen von BMW sieht man in ausgewählten Märkten aktuell einen kurzen Werbeclip für den neuen Marvel-Film, was vielen Kunden gar nicht gefällt.

Man könnte jetzt meinen, dass BMW so eine Tatsache unter den Teppich kehren will, aber ganz im Gegenteil, man geht sogar in die Offensive. In einer Mitteilung für die Presse vermarktet es BMW als „besondere Überraschung für seine Kundinnen und Kunden“. Noch bis zum 10. August steht dieser Werbeclip „zur Verfügung“.

Beim Starten des Fahrzeugs erscheint ein spezielles Banner im Control Display. Ein Klick darauf aktiviert die Spider-Man-Animation, die aus einer festlichen Vollbildanimation im Control Display mit passend ausgewählter Hintergrundmusik und einer begleitenden Lichtshow des Ambient-Beleuchtungssystems besteht.

Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, aber BMW versucht simple Werbung also tatsächlich als großes Highlight zu vermarkten. Kunden dürften dankbar sein, dass man ihnen einen Werbeclip „zur Verfügung“ stellt. Den Werbeclip sieht man übrigen ab dem Baujahr 2020 und BMW OS 7, aber nicht mit jeder Ausstattung.

Wenn man also den entsprechenden Haken im Konfigurator gesetzt und mehr Geld auf den Tisch gelegt hat, dann bekommt man diese „besondere Überraschung“ von BMW geschenkt. Die Idee ist fast so gut wie ein Abo für die Sitzheizung bei BMW.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗