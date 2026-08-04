Mobilität

BMW verkauft Werbung im Auto als „besondere Überraschung für Kunden“

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare

BMW ist Sponsor des neuen Spider-Man im Kino, der übrigens gerade sehr gut ankommt. Das nutzt man für das eigene Marketing, wie auch Samsung, aber auf eine Art und Weise, die bei den Kunden von BMW gerade gar nicht gut ankommt.

In bestimmten Modellen von BMW sieht man in ausgewählten Märkten aktuell einen kurzen Werbeclip für den neuen Marvel-Film, was vielen Kunden gar nicht gefällt.

Got this commercial in my car today as part of the Spider-Man – Brand New Day campaign
byu/Milanista58 inBMW

Man könnte jetzt meinen, dass BMW so eine Tatsache unter den Teppich kehren will, aber ganz im Gegenteil, man geht sogar in die Offensive. In einer Mitteilung für die Presse vermarktet es BMW als „besondere Überraschung für seine Kundinnen und Kunden“. Noch bis zum 10. August steht dieser Werbeclip „zur Verfügung“.

Beim Starten des Fahrzeugs erscheint ein spezielles Banner im Control Display. Ein Klick darauf aktiviert die Spider-Man-Animation, die aus einer festlichen Vollbildanimation im Control Display mit passend ausgewählter Hintergrundmusik und einer begleitenden Lichtshow des Ambient-Beleuchtungssystems besteht.

Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, aber BMW versucht simple Werbung also tatsächlich als großes Highlight zu vermarkten. Kunden dürften dankbar sein, dass man ihnen einen Werbeclip „zur Verfügung“ stellt. Den Werbeclip sieht man übrigen ab dem Baujahr 2020 und BMW OS 7, aber nicht mit jeder Ausstattung.

Wenn man also den entsprechenden Haken im Konfigurator gesetzt und mehr Geld auf den Tisch gelegt hat, dann bekommt man diese „besondere Überraschung“ von BMW geschenkt. Die Idee ist fast so gut wie ein Abo für die Sitzheizung bei BMW.

Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto überzeugt, hat aber ein Problem

Audi hat erste Medien eingeladen und sie einen Prototypen des kommenden A2 e-tron fahren lassen. Der Verbrauch war gut, aber…4. August 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 7 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Daniel 🪴
    sagt am

    Jetzt weiß ich „endlich“, was sich hinter der Meldung im Autodisplay „BMW hat eine Überraschung für Dich“ verbirgt. Ich habe mangels Interesse nämlich nicht draufgeklickt.

    Antworten
  2. René Hesse ♾️
    sagt am

    Das eigentlich Schockierende ist, dass bei solchen Aktionen intern niemand die Frage stellt: „Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist und dass das bei unseren Kunden gut ankommt?” Wer fragt schon nach so etwas? Wer möchte so etwas überhaupt? Warum macht man so etwas überhaupt? Selbst wenn 95 % der Kunden das egal ist, ist es doch sinnlos, 5 % der Kunden zu verärgern, denn niemand wird sich darüber freuen.

    Antworten
  3. Seb 👋
    sagt am

    ich find’s ne nette Idee. hier wird ja gerade so getan als wenn man Werbung schauen muss, damit man los fahren darf.

    Antworten
    1. Robert 💎
      sagt am zu Seb ⇡

      wtf? Wie kann man sich solche Entscheidungen eines Multimilliaden-Unternehmen auch noch schönreden? Es ist einfach nur Werbung und die hat doch im Auto nichts zu suchen.

      Antworten
      1. MM 🌟
        sagt am zu Robert ⇡

        Die sich selbst nach ausführlicher Aussage des Thread-Erstellers auf reddit niemand anschauen muss. Einfach einsteigen, ignorieren und losfahren. Was ein Geschiss…

        Antworten
        1. Robert 💎
          sagt am zu MM ⇡

          Was hat das aber in einem Fahrzeug zu suchen? Wie kann es sein, dass sowas automatisch zwangsweise ins Fahrzeug gespielt wird? Kostet das keine Energie? Wie kann ein Hersteller einfach so über mein Eigentum verfügen für einen scheiß Werbedeal? Das ist doch vollkommen irre, wo wir bereits angekommen sind und sich das dann noch schön zu reden. Übel übel übel.

          Antworten
  4. MM 🌟
    sagt am

    „Ein Klick darauf“

    Dann muss man halt einfach mal widerstehen. Scheint ja manchen recht schwer zu fallen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW verkauft Werbung im Auto als „besondere Überraschung für Kunden“
Weitere Neuigkeiten
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header
Verbraucherschützer kritisieren Verfügbarkeit von Super-Sparpreisen – Bahn weist Vorwürfe zurück
in Mobilität
1und1 Header Logo
Gericht kippt Klausel in Unlimited-Tarifen von 1&1
in News
Kraftfahrt-Bundesamt feiert 75-jähriges Bestehen und stellt Schwerpunkte für die kommenden Jahre vor
in Mobilität
Endlich: Google Home Speaker startet in Deutschland
in Smart Home
Das neue Fold ist für Samsung eine Überraschung
in Smartphones
Google Pixel 11 Pro: Eine richtig gute Nachricht für das Flaggschiff
in Smartphones
Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto überzeugt, hat aber ein Problem
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
Prime Video: Amazon hat einen neuen „God of War“
in Unterhaltung
Star Wars, Futurama und Traumschiff: Neu bei Disney+ im August 2026
in Unterhaltung
Amazon Deutschland: Wero kommt
in Fintech