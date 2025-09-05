Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht

Gaming

Während der dritte Teil mit dem Titel Dragon Quest III HD-2D Remake bereits letztes Jahr erschienen ist und durchaus erfolgreich war, werden die anderen beiden Teile mit dem Titel Dragon Quest I & II HD-2D Remake Ende Oktober folgen. Damit sind alle drei Spiele der Erdrick-Trilogie verfügbar, die das japanische Entwicklerstudio Square Enix grafisch neu aufgelegt hat.

Der jetzt veröffentlichte neue Gameplay-Trailer zeigt beide Games ausführlich und erläutert kurz die Geschichte sowie einige neue Features, die im Vergleich zur Originalversion zusätzlich in beiden Spielen integriert wurden.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Die ausschließlich digital erhältliche Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, welche aus Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest III HD-2D Remake besteht, wird ebenfalls am 30. Oktober für dieselben Plattformen erscheinen.


