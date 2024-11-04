Gaming

Dragon Quest III HD-2D Remake: Neues Spiel im HD-2D-Grafikstil bald verfügbar

Der in den letzten Jahren häufig verwendete HD-2D-Grafikstil scheint Square Enix auf den Geschmack gebracht zu haben: So wurde dieser Stil bereits bei Live A Live, Star Ocean: The Second Story R und Octopath Traveler II verwendet – und in wenigen Tagen erscheint mit Dragon Quest III HD-2D Remake ein weiteres Spiel im gleichen Grafikstil.

Neues Remake-Spiel der Dragon Quest-Reihe

Ende August kündigte Square Enix die Neuinterpretation von Dragon Quest III: The Seeds of Salvation für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC an und markiert damit den zeitlichen Beginn der „Erdrick-Trilogie“, die 2025 mit der Veröffentlichung von Dragon Quest I & II HD-2D Remake fortgesetzt wird.

Square Enix verspricht eine komplett modernisierte Neuauflage des Originals. Auch die Benutzeroberfläche wurde verbessert und modernisiert. Ich freue mich schon sehr darauf, die Veröffentlichung ist für den 14. November geplant. Um Weihnachten herum werde ich wahrscheinlich zur Nintendo Switch-Version greifen, davor habe ich noch Tomb Raider I-III Remastered vor mir.

