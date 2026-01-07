Dreame bringt neuen Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke nach Deutschland

Dreame Technology erweitert hierzulande sein Smart-Home-Portfolio um Backöfen, Geschirrspüler und Kühlschränke.

Das Unternehmen stellte neue Modelle für den deutschen Markt vor, darunter den Einbau-Kombi-Dampfbackofen OZ60 Pro, die Geschirrspüler DZ60 Pro und DZ40 Pro sowie den Kühlschrank Mega Pro in 456-Liter- und 409-Liter-Varianten. Laut Unternehmensangaben zielen die Geräte darauf ab, die Integration in ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem zu erleichtern und den Alltag der Nutzer zu vereinfachen. Einige Produkte wurden bereits auf der IFA 2025 gezeigt.

Der OZ60 Pro vereint Dampfgaren, Umluft, Airfrying, Brotbacken und Joghurtzubereitung in einem 81-Liter-Garraum. Er arbeitet mit einem 1.600-Watt-Dampfsystem, zehn professionellen Modi und fünf Heizelementen, die durch Hochgeschwindigkeits-Heißluft und PID-Regelung ergänzt werden. Das Gerät erreicht die Energieeffizienzklasse A++ und verfügt über eine Dampfreinigungsfunktion.

Dreame Geschirrspüler und Kühlschränke im Detail

Geschirrspüler DZ60 Pro und DZ40 Pro

Wichtige Eigenschaften der Geschirrspüler:

360° HydraFlow Wash System für gründliche Reinigung

FlexWing-Sprüharm mit schwenkbaren Enden

Automatische Türöffnung und optionale Heißlufttrocknung

Smart-Konnektivität über Dreame App für Fernsteuerung

Energieeffizienzklasse A und Frischhaltefunktion für 7 bis 15 Tage

Der DZ60 Pro erhielt auf der IFA 2025 den Best in Home Appliances Award. Der DZ40 Pro bietet ähnliche Funktionen in einem wirtschaftlicheren Segment und bleibt vollständig smart steuerbar.

Der Kühlschrank Mega Pro kombiniert kompaktes Design mit 456 Litern Volumen, bietet FreshFlex Multi-Mode-Zonen für unterschiedliche Lebensmittel und arbeitet mit einem Inverter-Kompressor und No-Frost-System. Laut Dreame sorgt AeroFresh für kontinuierliche Geruchsneutralisation.

Volumen: 456 Liter (Mega Pro 456L) / 409 Liter (Mega Pro 409L)

Stellfläche: 0,4 m² (456L Modell)

FreshFlex Multi-Mode-Zone mit vier Temperatureinstellungen: 4 °C, 2 °C, 1 °C, –1 °C

Inverter-Kompressor für bedarfsgerechte Kühlung

AeroFresh-Reinigungsfunktion mit Aktivkohlemodul für Geruchsneutralisation

No-Frost-System zur Vermeidung von Eisbildung

Ultradünne Isolierschäume und bündiges Luftkanaldesign für 20 % mehr nutzbaren Innenraum

Smart-Konnektivität über Dreame App für Fernüberwachung und Steuerung

Die neuen Geräte sind ab dem 20. Januar 2026 verfügbar. Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke werden mit Einführungsrabatten, kostenlosem Versand und verlängerter Garantie angeboten.

