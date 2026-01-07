Audio

IKEA überrascht mit extrem günstigen Lautsprecher

Das Sonos-Zeitalter bei IKEA ist abgehakt und man hat das Lineup an Speakern schon letztes Jahr umgebaut. Weniger smart, kein Multiroom, nur noch Bluetooth, aber dafür günstiger. Viel günstiger, wie man im Rahmen der CES 2026 gezeigt hat.

Mit Kallsup hat IKEA einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, der viele beim Preis überraschen wird: 10 Dollar. Dieser kleine Würfel soll aber laut US-Medien, die auf der Messe vor Ort sind, doch durchaus passabel für diesen Preis klingen.

Es gibt Rot, Grün und Weiß zum Marktstart im April, Details für Deutschland stehen allerdings noch aus. Wer will, der kann die Kallsup-Speaker übrigens koppeln, bis zu 100 Modelle lassen sich verbinden, und als Standard gibt es hier Bluetooth 5.3.

