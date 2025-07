Dreame kündigt „eine neue Ära“ für September an

Dreame erobert den deutschen Markt und will den Druck erhöhen, denn man hat sich im Rahmen der IFA in Berlin erstmals eine ganze Messehalle gebucht. Es steht vor Ort „ein echter Neustart in eine smarte Zukunft der Haushaltsreinigung“ an.

Bei Dreame will man „eine neue Ära“ einleiten und das unter anderem mit frischen Generationen der Saug- und Mähroboter, aber das war es noch nicht, denn die Marke aus China plant auch ganz neue Produktkategorien ab September mit ein.

Das Motto lautet „Dreame denkt weiter. Viel weiter.“ und es soll über die normale Bodenreinigung hinausgehen, geplant sind „smarte Haushaltsgadgets“. Diesen Trend kann man nicht nur bei Dreame beobachten, die Marken aus China haben gemerkt, dass es für Wachstum mehr als nur Saugroboter benötigt und gehen das an.

