Dyson zeigt ganz neuen Staubsauger mit einer Besonderheit

Der neue Dyson V10 Konical ist der erste Staubsauger des Unternehmens, der eine automatische Selbstentleerung mitbringt, etwas, was man von Saugrobotern seit Jahren kennt. Dyson hat dafür ein neues Auto-empty Dok entwickelt, welches auch einzeln verkauft wird und mit dem Dyson V8 und V8 Cyclone kompatibel ist.

Preislich liegen wir hier bei 499 Euro, das ist also kein Flaggschiff, was mich doch wundert, da Neuheiten gerne „von oben nach unten“ eingeführt werden. Aber das ist auch noch nicht der ganze Preis, denn das Dock kostet weitere 150 Euro und ist auch erst gegen Mai/Juni erhältlich. Und das hier sind laut Dyson die Highlights:

All Floors Cones™ Bodendüse: Entwirrt lange Haare und Tierhaare und macht unsichtbaren Staub auf Hartböden durch einen grünen Lichtstrahl sichtbar

Entwirrt lange Haare und Tierhaare und macht unsichtbaren Staub auf Hartböden durch einen grünen Lichtstrahl sichtbar Automatische Selbstentleerung: Das Auto-empty Dok™ entleert den Staubbehälter automatisch und hygienisch – bis zu 60 Tage

Das Auto-empty Dok™ entleert den Staubbehälter automatisch und hygienisch – bis zu 60 Tage Vollständig versiegelte, fünfstufige HEPA-Filterung: Erfasst 99,99 % der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer – sowohl im Staubsauger als auch in der Dockingstation

Erfasst 99,99 % der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer – sowohl im Staubsauger als auch in der Dockingstation Starke Saugkraft, lange Laufzeit: 150 AW, 60 Minuten; austauschbarer Akku für doppelte Laufzeit erhältlich

150 AW, 60 Minuten; austauschbarer Akku für doppelte Laufzeit erhältlich Rückwärtskompatibel: Das Auto-empty Dok™ ist kompatibel mit den Dyson Modellen V8, V8 Cyclone und V10 Konical™ – Upgrade statt Neukauf

Das Auto-empty Dok™ ist kompatibel mit den Dyson Modellen V8, V8 Cyclone und V10 Konical™ – Upgrade statt Neukauf 3-in-1-Dockingstation: Entleeren, Aufladen und Verstauen von drei Zubehörteilen in einem Schritt

Grundsätzlich eine nette Idee, die ich bei Saugrobotern nicht nur schätze, sondern als Basis in der heutigen Zeit betrachte. Bei einem normalen Staubsauger bin ich aber sowieso unterwegs und mobil und habe mir angewöhnt, dass ich in der Küche ende und ihn einfach nach jedem größeren Saugvorgang direkt im Müll entleere.

Doch vielleicht gewöhnt man sich am Ende auch daran, auch wenn ich es etwas schlichter mag und der Staubsauger bei uns an der Wand hängt und kein Dock hat.