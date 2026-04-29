Das ist der elektrische VW ID Polo: Volkswagen zeigt „neues Kapitel“

Mit über 20 Millionen verkauften Einheiten gehört der VW Polo laut Volkswagen zu den erfolgreichsten Autos, nicht nur im Konzern, sondern allgemein. Jetzt schlägt man hier ein „neues Kapitel“ auf, denn der neue Polo wird erstmals vollelektrisch.

Statt eines VW ID.2, wie es einst geplant war, kommt das Stadtauto als VW ID Polo auf den Markt, mit dem neuen VW-Design, mit der neuen Plattform, mit Tasten, mit allem, was laut Volkswagen den eigenen Kunden wichtig ist und man verloren hat.

VW ID Polo: Diese Versionen gibt es

Zum Start gibt es den normalen VW ID Polo in drei Versionen, den großen Akku kann man mit 105 kW laden, den kleinen mit 90 kW und an der Wallbox gibt es 11 kW, bedauerlicherweise keine 22 kW, was bei solchen Autos viel wichtiger wäre.

85 kW (116 PS) mit 37 kWh (netto)

99 kW (135 PS) mit 37 kWh (netto)

155 kW (211 PS) mit 52 kWh (netto)

Die Reichweite liegt bei bis zu 455 km, der kleine Akku schafft laut Prognose bis zu 330 km. Es ist immer ein Frontantrieb und alle Versionen regeln bei 160 km/h ab.

Bei den Uni-Farben gibt es „Python Yellow“, „Candy White“ und „Tornado Red“ und bei den Metallic-Farben gibt es „Grenadil Black“, „Magnetic Tech“, „Dolomit Silver“ und „Celestial Blue“. Und was wird der elektrische VW ID Polo zum Start kosten?

Es geht bei stolzen 33.795 Euro los, das mit den „unter 25.000 Euro“ ist aber noch geplant, die Basis für 24.995 Euro folgt aber erst im Sommer. Ab Ende April kann bestellt werden, der VW ID Polo GTI, das Spitzenmodell, folgt ebenfalls später.

VW ID Polo: Ein „positives“ Design

Weitere Highlights? Es gibt V2L, echtes One Pedal Driving, Android Automotive ist die Basis beim Infotainmentsystem, der Connected Travel Assist ist dabei und wir sprechen über 441 Liter Kofferraumvolumen bei einer Länge von ca. 4 Metern.

Volkswagen hebt außerdem das freundliche Design hervor, was man auch direkt noch „Pure Positive“ nennt und es gibt viel Platz im Innenraum, da das Auto mit einer Plattform für Elektroautos geplant wurde und kein Verbrenner im Kern ist.

Man kann zwischen „Trend“, „Life“ und „Style“ wählen, LED-Matrix-Scheinwerfer gibt es aber erst ganz oben, wie auch den digitalen Autoschlüssel. Wer will, der bekommt auch ein „Harman Kardon“-Soundsystem mit 425 Watt Musikleistung.

Das sei „ein typischer Volkswagen“, so VW in der Pressemitteilung, die uns vorab zugeschickt wurde, der VW ID Polo soll sich wie ein VW Polo anfühlen, nur eben als vollelektrische Version. Nach dem VW ID Polo wird später noch der VW ID Cross als SUV-Version folgen, die Details zu diesem Modell folgen allerdings erst später.

VW ID Polo: Schön, aber auch teuer

Gefällt mir, sogar sehr gut, ehrlich gesagt, ich bin nur gespannt, was ein VW ID Polo mit akzeptabler Ausstattung kosten wird und rechne hier locker mit 35.000 Euro. Der Verbrenner bleibt günstiger und hat in der Basis nicht das Reichweitenproblem.

Doch vom Preis abgesehen, der kein „Volkswagen“ ist, da dürften MG, BYD und Co. in Zukunft übernehmen, ein schönes Auto. Die Elektro-Zahlen-Ära ist (fast) vorbei und jetzt bin ich gespannt, wie die Verkaufszahlen der neuen Modelle aussehen.