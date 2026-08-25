Warum viele Autofahrer noch am Elektroauto zweifeln

Nur 34 Prozent der Autofahrer halten die Zahl der Ladepunkte in ihrer Region für ausreichend, um auf ein Elektroauto umzusteigen.

Das zeigt eine repräsentative Telefonbefragung von Forsa im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Befragt wurden vom 3. bis 5. August 2026 insgesamt 870 Erwachsene, die zumindest gelegentlich selbst Auto fahren.

Ladeinfrastruktur und Preise bleiben zentrale Hürden

Der Verband fordert einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Vor allem auf dem Land müsse sich die Versorgung verbessern. Der Wohnort dürfe den Zugang zur E-Mobilität nicht bestimmen.

Die Umfrage und die Forderungen im Überblick:

Nur 34 Prozent sehen regional genug Ladepunkte.

Die Befragung umfasste 870 Autofahrer ab 18 Jahren.

Der Ausbau soll besonders im ländlichen Raum schneller vorankommen.

Ad-hoc-Ladepreise sollen vollständig per App abrufbar sein.

Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, kritisiert zudem die mangelnde Preistransparenz. An einer Ladesäule könnten mehrere Preise gelten, die vor dem Laden nur schwer zu erkennen seien. Auch Ladestromverträge müssten sich ihrer Ansicht nach einfacher vergleichen lassen.

Ich halte den Ausbau allein deshalb nicht für ausreichend. Fahrer brauchen zugleich verständliche Preise und einfache Vergleichsmöglichkeiten. Erst wenn Laden überall zuverlässig und transparent funktioniert, wird das E-Auto für deutlich mehr Menschen zu einer realistischen Alternative.

Was der Alltag abseits der E-Auto-Blase zeigt

Zwei Videos der Unternehmerin und Fernsehmoderatorin Judith Williams zeigen das Thema aus Sicht einer wenig informierten Fahrerin. Dabei werden Hürden sichtbar, die erfahrene E-Auto-Nutzer leicht unterschätzen.

Verschiedene Ladeanbieter, mehrere Apps und Ladekarten sowie unterschiedliche Preise machen den Ladevorgang unnötig kompliziert. Hinzu kommt die Lage mancher Stationen. Abgelegene oder schlecht beleuchtete Ladeplätze können nachts gerade bei Frauen ein Gefühl der Unsicherheit auslösen.

Technischer Fortschritt allein genügt daher nicht. Elektromobilität muss meiner Meinung nach auch für Einsteiger einfach, verständlich und im Alltag sicher nutzbar sein.

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