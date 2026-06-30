Marktgeschehen

E.ON überrascht mit ungewöhnlich langer Preisgarantie

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Das Unternehmen E.ON führt erstmals einen Ökostromtarif mit einer Preisgarantie von 30 Monaten ein.

Der neue Tarif „E.ON ÖkoStrom FixPreis30“ ist ab sofort verfügbar und bietet nach Unternehmensangaben eine Preisgarantie von 30 Monaten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Preisgarantie sind unter anderem Änderungen der Umsatzsteuer sowie neue staatlich veranlasste Abgaben oder Entlastungen.

E.ON begründet die Einführung des Angebots mit einem gestiegenen Bedürfnis vieler Kunden nach langfristiger Planungssicherheit bei den Stromkosten. Laut Unternehmensangaben habe sich dieses Interesse bereits während der Energiekrise verstärkt und mit den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten erneut zugenommen.

E.ON reagiert mit neuem Tarif auf Wunsch nach Planungssicherheit

Der Tarif wird ausschließlich über die Internetseite des Unternehmens angeboten. Neukunden erhalten laut E.ON zusätzlich zum regulären Neukundenbonus einen weiteren Bonus in Höhe von 50 Euro, der mit der ersten Jahresrechnung verrechnet wird. Voraussetzung dafür ist, dass der Vertrag während der Erstlaufzeit nicht vorzeitig beendet wird.

Für Fahrer von Elektroautos steht zudem eine Pro-Variante des Tarifs zur Verfügung. Dabei kann das Laden eines kompatiblen Fahrzeugs über die E.ON-App automatisch gesteuert werden. Nutzer legen hierfür unter anderem die gewünschte Abfahrtszeit und den angestrebten Ladestand fest, während das System den Ladevorgang anschließend selbstständig organisiert.

Ich halte die längere Preisgarantie für einen nachvollziehbaren Ansatz, da viele Verbraucher ihre Energiekosten derzeit möglichst verlässlich kalkulieren möchten. Ich selbst nutze seit Jahren 2-Jahresverträge mit Preisgarantie bei unserem lokalen Anbieter und bin damit bisher ziemlich gut gefahren.

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  1. Jonas 🎖
    sagt am

    Puhh sehe ich jetzt nicht. Einfach jedes Jahr wechseln und Neukundenbonus mitnehmen funktionierte bei mir jetzt besser.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Jonas ⇡

      Du wechselst wirklich jedes Jahr den Stromanbieter?

      Antworten
      1. Werner 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Na klar, das sollte jeder machen…

        Antworten
    2. Tabaluga 👋
      sagt am zu Jonas ⇡

      Diese Schlaumeier sind meist die Deppen siehe Coronakrise, Ukraine Krieg. Jedes mal gehen irgendwelche Bastelbuden ein und der Rest darf die dann retten.

      Antworten

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