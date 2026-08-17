iOS 26.6.1 und mehr: Apple schließt Sicherheitslücken

Apple veröffentlicht mit iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 und macOS 26.6.2 neue Sicherheitsupdates für seine Geräte.

Die neuen Versionen stehen seit dem heutigen 17. August 2026 zum Download bereit. Zusätzlich verteilt Apple visionOS 26.6.1. Neue Funktionen sind mit den Aktualisierungen nach bisherigen Angaben nicht verbunden, stattdessen konzentriert sich Apple auf Fehlerbehebungen und Sicherheitskorrekturen.

Konkrete Angaben zu den geschlossenen Sicherheitslücken lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor. Apple nennt in den Versionshinweisen zu iOS 26.6.1 lediglich Sicherheitskorrekturen für das iPhone. Eine ausführlichere Dokumentation der behobenen Schwachstellen dürfte über die entsprechenden Supportseiten folgen.

Apple aktualisiert auch ältere iPhones, iPads und Macs

Parallel versorgt Apple mehrere ältere Betriebssystemversionen mit Updates. Für entsprechende Geräte stehen unter anderem iOS 18.7.10 und iPadOS 18.7.10 bereit. Auch macOS 14.8.9 wird als Sicherheitsupdate angeboten.

Die Aktualisierungen lassen sich auf iPhone und iPad über Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate installieren. Auf dem Mac ist der Download entsprechend über die Systemeinstellungen unter Allgemein → Softwareupdate möglich.

Ich würde die Updates zeitnah installieren, gerade weil Apple sie ausdrücklich als Sicherheitsaktualisierungen einordnet. Dass zunächst keine Details zu den behobenen Schwachstellen vorliegen, ist bei solchen Veröffentlichungen nicht ungewöhnlich.

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