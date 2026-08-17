Gaming

Super Mario: Das kosten die neuen LEGO-Sets für 2027

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo und LEGO bauen ihre Partnerschaft immer weiter aus, das dürfte für beide Seiten weiterhin extrem lukrativ sein. Und 2027 werden wird, vermutlich mit einem neuen Super Mario für die Switch 2, auch neue LEGO-Figuren bekommen.

Den Teaser für eine Figur mit Röhre gab es im Frühjahr, dafür legt man 10 Dollar auf den Tisch, so Unibricks, eine bekannte Quelle für Leaks rund um LEGO. Insgesamt sind 10 Sets geplant und das Flaggschiff ist Bowser’s Schloss für fast 100 Dollar.

Wir kennen die neuen LEGO-Sets noch nicht, sie sollen erst im Januar 2027 starten laut Quelle, aber irgendwie habe ich mit mehr gerechnet. Da bin ich ja fast schon positiv überrascht. Vermutlich wird dann die Qualität der Sets bescheiden sein.

  • 72052 Mario’s Pipe Jump – 9,99 US-Dollar
  • 72054 Mario Kart: Racing with Mario – 14,99 US-Dollar
  • 72055 Mario’s Beach Adventures – 19,99 US-Dollar
  • 72056 Mario Kart: Luigi & Bowser Jr.’s Karts – 29,99 US-Dollar
  • 72061 Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle – 29,99 US-Dollar
  • 72057 Yoshi at Mario’s House – 39,99 US-Dollar
  • 72058 Mario Kart: Bowser’s Rumbling Kart – 59,99 US-Dollar
  • 72060 Fire Mario & Bowser’s Castle – 99,99 US-Dollar
Midea Portasplit Header
Kommentar · 16. August 2026

Die Midea PortaSplit hat mein Leben verändert

Dieser Beitrag erinnert bei der Überschrift zwar an die gute alte Heftig-Facebook-Clickbait-Ära, ist aber wirklich so gemeint. Der Sommer neigt… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Super Mario: Das kosten die neuen LEGO-Sets für 2027
Weitere Neuigkeiten
Ps5 Pro Playstation Detail
PlayStation 6: Das sagt der Sony-Chef zum Zeitraum der PS6
in Gaming
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5: Sony wirbt mit GTA 6, God of War und Wolverine
in Gaming
Commerzbank verdoppelt Startguthaben beim GiroKonto
in Fintech
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header
Deutsche Bahn: 5 Prozent Cashback mit PayPal
in Mobilität
EQE und EQS: Mercedes lässt die Elektroautos noch 2026 auslaufen
in Mobilität
High Mobile
20 Prozent mehr Datenvolumen: HIGH hält den Preis im Telekom-Netz stabil
in Tarife
iPhone 17 + MacBook Air M5: Apple-Doppelpack mit o2 On-Demand-Tarif für 81,49 € mtl.
in Tarife
Marvel: Diese Inhalte solltet ihr vor „Avengers: Doomsday“ schauen
in Unterhaltung
Dkb
DKB zahlt Neukunden jetzt bis zu 200 Euro Bonus
in Fintech
Apple muss seine Werberegeln für Apps in Deutschland ändern
in Marktgeschehen