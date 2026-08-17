Super Mario: Das kosten die neuen LEGO-Sets für 2027

Nintendo und LEGO bauen ihre Partnerschaft immer weiter aus, das dürfte für beide Seiten weiterhin extrem lukrativ sein. Und 2027 werden wird, vermutlich mit einem neuen Super Mario für die Switch 2, auch neue LEGO-Figuren bekommen.

Den Teaser für eine Figur mit Röhre gab es im Frühjahr, dafür legt man 10 Dollar auf den Tisch, so Unibricks, eine bekannte Quelle für Leaks rund um LEGO. Insgesamt sind 10 Sets geplant und das Flaggschiff ist Bowser’s Schloss für fast 100 Dollar.

Wir kennen die neuen LEGO-Sets noch nicht, sie sollen erst im Januar 2027 starten laut Quelle, aber irgendwie habe ich mit mehr gerechnet. Da bin ich ja fast schon positiv überrascht. Vermutlich wird dann die Qualität der Sets bescheiden sein.

72052 Mario’s Pipe Jump – 9,99 US-Dollar

– 9,99 US-Dollar 72054 Mario Kart: Racing with Mario – 14,99 US-Dollar

– 14,99 US-Dollar 72055 Mario’s Beach Adventures – 19,99 US-Dollar

– 19,99 US-Dollar 72056 Mario Kart: Luigi & Bowser Jr.’s Karts – 29,99 US-Dollar

– 29,99 US-Dollar 72061 Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle – 29,99 US-Dollar

– 29,99 US-Dollar 72057 Yoshi at Mario’s House – 39,99 US-Dollar

– 39,99 US-Dollar 72058 Mario Kart: Bowser’s Rumbling Kart – 59,99 US-Dollar

– 59,99 US-Dollar 72060 Fire Mario & Bowser’s Castle – 99,99 US-Dollar

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