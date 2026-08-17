PlayStation 6: Das sagt der Sony-Chef zum Zeitraum der PS6

Wenn man nach dem üblichen Konsolenzyklus geht, dann wäre Ende 2027 mit der PlayStation 6 zu rechnen und Sony soll das auch weiterhin in Betracht ziehen, aber es gab auch schon einige Gerüchte, dass die nächste Konsole später kommt.

Und was sagt Hiroko Totoki dazu? Im Gespräch mit dem Wall Street Journal hat der CEO von Sony verraten, dass Sony noch „kein fixes Datum“ für die PS6 hat. Das ist ehrlich gesagt eine sehr geschickte Aussage, die sicher auch nicht falsch ist.

PlayStation 6: Was bedeutet das genau?

Nicht „fix“ könnte auch bedeuten, dass man noch überlegt, in welchen Monat die nächste PlayStation kommen soll – oder an welchem Tag. Einige interpretieren das aber so, als sei damit sicher, dass sich Sony weiterhin beim Jahr unsicher sei.

Mag sein, dass die PlayStation 6 erst 2028 kommt, aber das kann man an dieser Aussage von Sony nicht herauslesen. Mich würde es jedenfalls wundern, wenn die PS6 deutlich später kommt, da Sony schon offen über die neue Konsole spricht.

Ja, wir haben eine Speicherkrise mit explodierenden Preisen beim RAM, aber das wird sich 2027 nicht entspannen und höhere Preise werden eine Weile bleiben. Es wäre sogar denkbar, dass die Preise weiter steigen und man nicht warten sollte.

PlayStation 6: Bisher deutet sich 2027 an

Am Ende ist es so: Die meisten Quellen sprachen bisher davon, dass Sony das Jahr 2027 einst anvisiert hat. Gute Quellen sprachen auch davon, dass die PS6 etwas später kommen könnte, aber bisher gibt es keine gute Quelle, die sicher von 2028 oder sogar 2029 spricht. Und die Nachfrage nach der PS5 geht jetzt eben zurück.

Sony wird das 2026 dank GTA 6 und sicher auch 2027 mit ein paar Blockbustern und Marketing hinauszögern können, aber das Ende dieser Generation naht. Und Verträge für die PS6 sind gemacht. Es ist nicht auszuschließen, dass die Konsole später kommt, aber ich wette weiterhin auf Ende 2027, spätestens Anfang 2028.

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