Firmware und Updates

iOS 27 Beta 6 veröffentlicht: Apple verfeinert das System

René Hesse
Von

Apple hat die iOS 27 Beta 6 sowie neue Vorabversionen seiner weiteren Betriebssysteme für Entwickler veröffentlicht.

Die sechste Beta folgt exakt eine Woche nach Beta 5. Registrierte Entwickler können sie auf unterstützten Geräten über „Allgemein“ und „Softwareupdate“ installieren. Die finale Version von iOS 27 wird für September erwartet.

Bislang sind keine konkreten Änderungen der neuen Beta bekannt. Apple wird vermutlich vor allem Fehler beheben, die Leistung optimieren und Funktionen für die finale Veröffentlichung stabilisieren. Zudem ist davon auszugehen, dass wie bei iOS 26.6.1 auch Sicherheitslücken geschlossen wurden.

Einschlägige Accounts sammeln wie üblich Detailverbesserungen, sobald diese bekannt werden.

Die Beta bleibt eine Testversion. Fehler, App-Probleme und ein erhöhter Akkuverbrauch sind weiterhin möglich. Für produktiv genutzte Geräte ist sie deshalb nur eingeschränkt geeignet.

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