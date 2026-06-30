DB Navigator wird zur Super-App für Roller und Fahrräder

Die Deutsche Bahn und dott erweitern den DB Navigator um Sharing-Angebote für Scooter und Fahrräder.

Ab sofort können Nutzer dott Scooter und Leihräder bundesweit über den DB Navigator finden, buchen und bezahlen. Als erster bundesweiter Sharing Partner ist dott integriert, rund 80.000 Fahrzeuge stehen zur Verfügung. Der Navigator wird damit zum zentralen Zugang für vernetzte Mobilität weiterentwickelt.

Laut DB Regio werden solche Angebote besonders in Städten zunehmend als Alternative zum Auto genutzt. Das Unternehmen verweist zudem auf sinkende Führerscheinquoten bei 17- bis 20-Jährigen, die laut Statista auf 41 Prozent gefallen sind. Gründe sind hohe Kosten und neue Mobilitätsangebote.

DB Navigator integriert Sharing Angebote und erweitert vernetzte Mobilität

Die Integration basiert auf dem DB-Kundenkonto als zentralem Login und ermöglicht „Single Sign On“ für mehrere Dienste. Buchung und Bezahlung erfolgen direkt in der App, ergänzt durch eine Echtzeit Karte mit Fahrzeugstandorten und Haltestellen. Zum Start wird ein Rabatt von 20 Prozent auf dott Buchungen bis 31. August 2026 gewährt.

Ich halte die Entwicklung für einen logischen Schritt in Richtung stärker digital vernetzter Mobilität, bei der unterschiedliche Verkehrsmittel enger zusammengeführt werden und alltägliche Wege flexibler planbar werden.

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