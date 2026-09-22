Fintech

ING startet neue Prämienaktion für das Direkt-Depot

René Hesse
Von
ING

Die ING belohnt die Eröffnung eines ersten Direkt-Depots bis zum 30. Oktober 2026 mit einem 25-Euro-WUNSCHGUTSCHEIN.

Die Aktion gilt für das Direkt-Depot und Direkt-Depot Young. Kunden müssen mindestens 100 Euro in Wertpapiere investieren und diese für mindestens drei Monate im Depot halten.

ING Direkt-Depot: Das sind die Bedingungen

Für die 25-Euro-Prämie gelten mehrere Voraussetzungen:

Gebühren für Wertpapierkäufe zählen laut ING nicht zum erforderlichen Anlagebetrag. Jeder Kunde kann nur einmal teilnehmen. Den Gutschein-Code verschickt die ING bei erfüllten Bedingungen spätestens bis Ende Januar 2027 per E-Mail und stellt ihn zusätzlich in die Post-Box ein.

Interessant ist die Aktion vor allem wegen der niedrigen Einstiegshürde. Ich finde 25 Euro Prämie bei mindestens 100 Euro Investment durchaus attraktiv. Entscheidend bleibt aber, dass ein Depot und die gewählten Wertpapiere auch unabhängig vom Bonus zum eigenen Anlageplan passen.

Zum ING Direkt-Depot →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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