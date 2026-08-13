ESP32-C6 und vier Sensoren: ESPHome startet eigenes Hardware-Kit

Das ESPHome Starter Kit ermöglicht den Bau eigener Smart-Home-Geräte ohne Löten, Breadboard oder Programmierkenntnisse.

Das erste offizielle ESPHome-Hardwareprodukt wurde von Apollo Automation entwickelt und produziert. Es richtet sich ausdrücklich auch an Einsteiger und lässt sich direkt mit Home Assistant nutzen. Die Geräte arbeiten lokal und benötigen laut Open Home Foundation keine Cloud.

Mit dem ESPHome Starter Kit lassen sich eigene Smart-Home-Geräte bauen, die zum Beispiel Bewegung erkennen, die Raumtemperatur messen oder auf Knopfdruck bestimmte Aktionen in Home Assistant auslösen.

ESPHome Starter Kit bringt vier Module mit

Zum Lieferumfang gehören vier austauschbare Bausteine:

Bewegungssensor für Automationen

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

Benachrichtigungsmodul mit Buzzer und zehn RGB-LEDs

Taster zum Auslösen frei wählbarer Aktionen

Als Basis dient ein ESP32-C6-Mikrocontroller. Die Module werden aus einer vorgestanzten Platine herausgebrochen und per Flachbandkabel angeschlossen. Löten ist nicht nötig. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Über den überarbeiteten ESPHome Device Builder lassen sich Projekte zudem ohne eigenen YAML-Code konfigurieren.

Begleitend stellt ESPHome ein Lern-Wiki bereit. Die Module sollen nach dem Einstieg weiter als echte Smart-Home-Geräte nutzbar bleiben. Der Großteil des Gewinns aus dem Verkauf soll nach Angaben der Organisation an die Open Home Foundation fließen und Projekte wie ESPHome, Home Assistant und Music Assistant finanzieren.

Ich finde den Ansatz spannend, weil ESPHome damit eine der größten Einstiegshürden beseitigt. Wer Home Assistant nutzt, kann eigene Geräte ausprobieren, ohne sich zuerst mit Lötkolben und Elektronikgrundlagen beschäftigen zu müssen. Preislich liegt es bei etwa 50 Euro.

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