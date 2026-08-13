Gaming

Nintendo soll weiteres Pokémon-Spiel für 2026 geplant haben

Oliver Schwuchow
Von
Pokemon Lgenden Arceus Header

Die neue Pokémon-Generation startet erst 2027, das ist bestätigt, aber Nintendo könnte noch ein neues Spiel für das Weihnachtsgeschäft 2026 parat haben, denn laut „Shpeshal Nick“ sehen wir noch Ports von Pokémon Rubin, Smaragd & Saphir.

Details wollte die Quelle nicht nennen, aber die Spiele sind für September oder Oktober vorgesehen, also vermutlich vor dem Zelda-Remake. Neben dem ganz neuen GTA setzt Nintendo an Weihnachten also vermutlich voll auf die Nostalgie.

Gaming · 13. August 2026

Entlassungen bestätigt: Ist das neue Witcher-Spiel in Gefahr?

Bei CD Projekt Red arbeitet man aktuell direkt an mehreren Witcher-Spielen, wie einem Remake, einer Erweiterung für das alte Witcher… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo soll weiteres Pokémon-Spiel für 2026 geplant haben
Weitere Neuigkeiten
GTA 6 Preview: Der Deal mit Netflix wird klarer
in Gaming
Verkehrsminister Bilger stellt E-Auto-Prämie infrage
in Mobilität
Qualcomm Snapdragon C: Neuer Chip für günstige PCs
in Hardware
Anime, Arztserien und mehr: Zattoo baut Angebot aus
in Unterhaltung
Deutsche Bahn führt Bodycams für Servicemitarbeiter ein
in Mobilität
Škoda Epiq First Edition: Bestellstart für das 211-PS-Sondermodell
in Mobilität
Homematic IP macht Unterputzdosen jetzt smart
in Hardware
easybank streicht das Kartendoppel bei der Platinum-Karte
in Fintech
Volvo bewertet jetzt das Fahrverhalten seiner Fahrer
in Mobilität
Consorsbank
3,60 Prozent p. a. Tagesgeldzins für 5 Monate: Consorsbank legt nach
in Fintech