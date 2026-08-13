Nintendo soll weiteres Pokémon-Spiel für 2026 geplant haben

Die neue Pokémon-Generation startet erst 2027, das ist bestätigt, aber Nintendo könnte noch ein neues Spiel für das Weihnachtsgeschäft 2026 parat haben, denn laut „Shpeshal Nick“ sehen wir noch Ports von Pokémon Rubin, Smaragd & Saphir.

Details wollte die Quelle nicht nennen, aber die Spiele sind für September oder Oktober vorgesehen, also vermutlich vor dem Zelda-Remake. Neben dem ganz neuen GTA setzt Nintendo an Weihnachten also vermutlich voll auf die Nostalgie.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗