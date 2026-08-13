3,60 Prozent p. a. Tagesgeldzins für 5 Monate: Consorsbank legt nach

Die Consorsbank erhöht den Aktionszins für Tagesgeld-Neukunden auf 3,60 Prozent pro Jahr.

Die neue Verzinsung gilt ab dem heutigen 13. August 2026 für fünf Monate und für Einlagen von bis zu 1.000.000 Euro. Zuvor lag der Aktionszins bei 3,40 Prozent pro Jahr. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Consorsbank zahlt 3,60 Prozent Tagesgeldzins

Die Zinsen werden nach Angaben der Consorsbank vierteljährlich gutgeschrieben. Die neue Kondition betrifft zudem Neukunden, die über weitere Produkte wie das Wertpapierdepot, RISE oder das Junior-Depot zur Bank kommen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

3,60 Prozent Zinsen pro Jahr für fünf Monate

bis zu 1.000.000 Euro Anlagesumme

vierteljährliche Zinsgutschrift

Angebot ausschließlich für Neukunden

Die Consorsbank unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Erst kürzlich hat die Consorsbank verkündet, dass man die Einführung des europäischen Bezahlsystems Wero bis „spätestens bis Dezember 2026“ plant.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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