Das aktuelle Mario Kart ist nicht der erhoffte Hit für Nintendo

Mario Kart 8 wird als eines der besten und erfolgreichsten Spiele aller Zeiten in die Geschichte des Gamings eingehen, wobei der Titel von 2014 erst nach der Wii U-Ära und ab 2017 auf der Switch aufblühte. Dort entwickelte er sich als Deluxe-Version mit knapp 80 Millionen verkauften Einheiten zu einem echten Bestseller.

Das Spiel ist auf dem fünften Platz der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten zu finden und auch das erfolgreichste Exklusivspiel einer Plattform, wenn man mal Wii Sports ignoriert (dieser Titel lag aber „kostenlos“ bei der Wii mit dabei). Sonst findet sich kein anderes Spiel dieser Art in den Top 10, alle anderen sind Multiplattform-Spiele.

Nintendo war damit so zufrieden, dass man für diese Konsole nie ein neues Mario Kart veröffentlichte und nur ein DLC (und das sogar von einem externen Anbieter) in Auftrag gab. Mario Kart 9 hob man sich auf und nutzte es dann mit dem Titel „World“ als Launch-Spiel bei der Switch 2. Doch der Vorgänger bleibt wichtig.

Mario Kart 8 nicht weit hinter World

Obwohl Nintendo bis heute keine Switch 2-Version von Mario Kart 8 Deluxe auf den Markt gebracht hat (was viele Fans ärgert, aber die Verkaufszahlen von World klar pushen soll) verkauft sich das Spiel blendend. Im letzten Quartal kam es auf fast 450.000 Einheiten. Der Nachfolger war mit 690.000 Einheiten etwas beliebter.

Das liegt aber nur daran, dass es das Bundle aus Spiel und Konsole gibt und das die logische Wahl für viele ist, denn damit kostet Mario Kart World nicht viel. Der Titel wurde aber zum Start oft kritisiert und obwohl Nintendo nachbesserte, konnte das neue Mario Kart das alte Mario Kart bis heute nicht so richtig verdrängen.

Die Nachfrage nach Mario Kart World geht außerdem zurück, weil Nintendo die Bundles auslaufen lässt. Es wird also spannend zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich würde mir ja auch noch eine Switch 2-Version von Mario Kart 8 Deluxe wünschen, aber das erklärt, warum Nintendo das wohl nicht machen wird.

Ich finde Mario Kart World nicht schlecht, aber nicht so gut wie Mario Kart 8 Deluxe und auch in Bewertungsportalen wie Metacritic tut sich der aktuelle Titel schwer. Da haben viele nach über einem Jahrzehnt etwas mehr von der Reihe erwartet und der Zusatz „World“ und der hohe Preis haben das eigentlich auch versprochen.

Dieses Versprechen konnte Nintendo aber nicht einhalten. Vermutlich wäre der Stand ohne das Bundle noch viel schlechter, denn die ersten 10 Millionen Einheiten der bisher 15 Millionen Einheiten waren locker bei der Switch 2 dabei. Mal schauen, ob Nintendo das Spiel weiter optimiert oder Mario Kart 11 wieder früher erscheint.

tl;dr Mario Kart World ist ein „okayes“ Spiel, welches die Erwartungen an die Reihe nach über einem Jahrzehnt aber bisher nicht so richtig erfüllen kann. Und man sieht langsam, dass das Bundle nicht die Konsole, sondern die Konsole das Spiel gepusht hat. Mal schauen, wie gut es ohne das Bundle in Zukunft performt.

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