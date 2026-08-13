BMW könnte ein beliebtes Elektroauto einstellen

BMW ist jetzt ebenfalls in den Krisenmodus gerutscht und obwohl es noch ganz passabel läuft, überdenkt der neue Chef das komplette Portfolio an Autos. Es gibt zwar kein Radikalschlag wie bei anderen Marken, aber BMW will auch ausmisten.

Sicher ist, dass der BMW Z4 keine Zukunft im Konzern hat und auch beim 8er sei eine „einfache Überführung in die Neue-Klasse-Welt nicht darstellbar“, wie BMW bei der Automobilwoche verraten hat. Aber es könnte noch ein Modell treffen.

Stellt BMW den i4 doch ein?

Im Hochlauf der Elektromobilität war vor allem der elektrische 4er sehr beliebt, dieser ist aber mit Blick auf den elektrischen 3er veraltet. Insider haben der Quelle verraten, dass „die Zukunft des i4 offen ist“. Er könnte also eingestellt werden.

Vor ein paar Tagen machte die Meldung über eine elektrische Cabrio-Version des neuen 4ers die Runde, vielleicht streicht BMW auch den normalen i4 und bringt nur das Cabrio, um damit eine ganz gezielte Gruppe an BMW-Kunden abzuholen.

Und auch der BMW XM steht jetzt „unter Druck“, denn das einstige Vorzeigemodell von BMW M hat stark nachgelassen. Der neue Liebling von BMW M ist aber auch vollelektrisch, da passt der (für mich bis heute extrem hässliche) XM nicht rein.

Die BMW-Liste ist (noch) klein

Bisher ist es also eine sehr überschaubare Streichliste bei BMW, was uns aber nicht wundert, denn man hat im Rahmen der „Neuen Klasse“ bereits überlegt, was eine Zukunft hat. Entscheidend wird jetzt aber auch, wie sich die Nachfrage bei den jeweiligen Modellen entwickelt. BMW könnte also auch noch etwas nachschärfen.

Der BMW i4 war in den letzten Jahren jedenfalls ein sehr beliebtes Elektroauto bei Kunden, aber schon das letzte Facelift wurde kritisch gesehen, weil sich BMW aber auch kaum noch Mühe gab. Mal schauen, ob dieser also noch eine Zukunft hat.

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