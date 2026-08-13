Mobilität

BMW könnte ein beliebtes Elektroauto einstellen

Oliver Schwuchow
Von

BMW ist jetzt ebenfalls in den Krisenmodus gerutscht und obwohl es noch ganz passabel läuft, überdenkt der neue Chef das komplette Portfolio an Autos. Es gibt zwar kein Radikalschlag wie bei anderen Marken, aber BMW will auch ausmisten.

Sicher ist, dass der BMW Z4 keine Zukunft im Konzern hat und auch beim 8er sei eine „einfache Überführung in die Neue-Klasse-Welt nicht darstellbar“, wie BMW bei der Automobilwoche verraten hat. Aber es könnte noch ein Modell treffen.

Stellt BMW den i4 doch ein?

Im Hochlauf der Elektromobilität war vor allem der elektrische 4er sehr beliebt, dieser ist aber mit Blick auf den elektrischen 3er veraltet. Insider haben der Quelle verraten, dass „die Zukunft des i4 offen ist“. Er könnte also eingestellt werden.

Vor ein paar Tagen machte die Meldung über eine elektrische Cabrio-Version des neuen 4ers die Runde, vielleicht streicht BMW auch den normalen i4 und bringt nur das Cabrio, um damit eine ganz gezielte Gruppe an BMW-Kunden abzuholen.

Und auch der BMW XM steht jetzt „unter Druck“, denn das einstige Vorzeigemodell von BMW M hat stark nachgelassen. Der neue Liebling von BMW M ist aber auch vollelektrisch, da passt der (für mich bis heute extrem hässliche) XM nicht rein.

Die BMW-Liste ist (noch) klein

Bisher ist es also eine sehr überschaubare Streichliste bei BMW, was uns aber nicht wundert, denn man hat im Rahmen der „Neuen Klasse“ bereits überlegt, was eine Zukunft hat. Entscheidend wird jetzt aber auch, wie sich die Nachfrage bei den jeweiligen Modellen entwickelt. BMW könnte also auch noch etwas nachschärfen.

Der BMW i4 war in den letzten Jahren jedenfalls ein sehr beliebtes Elektroauto bei Kunden, aber schon das letzte Facelift wurde kritisch gesehen, weil sich BMW aber auch kaum noch Mühe gab. Mal schauen, ob dieser also noch eine Zukunft hat.

Mobilität · 12. August 2026

Porsche ist gescheitert: Ohne Hilfe aus China geht es nicht

Porsche wollte 2026 eigentlich schon mehr Elektroautos verkaufen, aber durch eine eher schwache Modellpflege des Taycan und Verspätungen beim Macan… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW könnte ein beliebtes Elektroauto einstellen
Weitere Neuigkeiten
iPhone 18 kommt später: Apple-Partner bestätigt Planänderung
in Smartphones
Entlassungen bestätigt: Ist das neue Witcher-Spiel in Gefahr?
in Gaming
Nintendo: Das Zelda-Remake bringt noch eine Überraschung mit
in Gaming
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech