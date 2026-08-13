Fintech

Revolut plant eigene Flughafen-Lounges in Europa

René Hesse
Von

Das Fintech-Unternehmen Revolut will ab 2027 ein eigenes Netzwerk aus Premium-Lounges an europäischen Flughäfen aufbauen.

Den Anfang macht der Flughafen Kopenhagen. Dort soll 2027 die erste Revolut Lounge eröffnen. Nach Unternehmensangaben wird sie die größte allgemein zugängliche Flughafen-Lounge im Schengen-Raum. Weitere internationale Drehkreuze sollen schrittweise folgen.

Revolut will damit sein Angebot über klassische Finanzprodukte hinaus erweitern. Die Lounges sollen insbesondere die Reisevorteile der Premium-Angebote ergänzen. Konkrete Zugangsbedingungen oder Preise nennt das Unternehmen bislang nicht.

Revolut Lounge startet zunächst in Kopenhagen

Die wichtigsten Eckpunkte:

  • Start der ersten Lounge in Kopenhagen für 2027 geplant
  • Weitere europäische Standorte sollen folgen
  • Partner ist der Lounge-Betreiber Plaza Premium Group
  • Revolut zählt weltweit mehr als 75 Millionen Kunden

Die Plaza Premium Group betreibt nach eigenen Angaben Angebote an 600 Flughäfen in 150 Ländern. Revolut erwartet zudem, vor der Eröffnung in Dänemark die Marke von 500.000 Kunden zu erreichen. In Nordeuropa zählt das Unternehmen bereits mehr als zwei Millionen Kunden.

Nach dem angekündigten Revolut Store in Barcelona ist die Lounge ein weiterer Versuch, die bisher vor allem digitale Marke stärker in die reale Welt zu bringen. Ich finde den Schritt durchaus spannend. Entscheidend wird aber sein, welche Revolut-Kunden tatsächlich Zugang erhalten und ob die Lounges gegenüber bestehenden Angeboten einen echten Mehrwert bieten.

Fintech · 10. August 2026

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