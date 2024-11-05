eBay überrascht mit neuer Zahlungsoption in Deutschland

News

EBay führt in Deutschland eine neue Zahlungsoption ein, die das Einkaufen auf der Plattform etwas bequemer machen soll.

Ab sofort können Käufer alle Einkäufe eines Monats auf einer Rechnung zusammenfassen lassen und erst am ersten Tag des Folgemonats bezahlen. Diese sogenannte „Monatsrechnung“ ermöglicht es den Kunden, ihre Einkäufe gebündelt zu verwalten und flexibel zu bezahlen.

Die Zahlungsabwicklung der Monatsrechnung erfolgt über Riverty, einen Dienstleister der Bertelsmann-Gruppe. Für die Nutzung der Monatsabrechnung müssen die Kunden kein zusätzliches Konto bei Riverty eröffnen, die Rechnung wird ihnen automatisch am Monatsanfang zugeschickt und kann innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Bei rechtzeitiger Zahlung fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Wichtig ist auch, dass die Verkäufer ihre Zahlungen weiterhin nach dem gewohnten Zahlungsplan erhalten und somit keine Änderungen im Verkaufsprozess erfahren. Bis Anfang 2025 soll die monatliche Abrechnung für alle eBay-Kunden in Deutschland verfügbar sein.

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Und wie hoch sind die Gebühren, wenn man nicht rechtzeitig bezahlt?

    Oder ist diese Info nicht kommuniziert worden?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Christian ⇡

      Dazu konnte ich in der Tat noch nichts finden. Auch bei eBay selbst steht es nicht. Ich vermute, dann startet der ganz normale Mahnlauf mit erheblichen Zusatzkosten.

      https://www.ebay.de/help/buying/paying-items/paying-items-monthly-invoice?id=5479

      Antworten

