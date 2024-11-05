eBay überrascht mit neuer Zahlungsoption in Deutschland

EBay führt in Deutschland eine neue Zahlungsoption ein, die das Einkaufen auf der Plattform etwas bequemer machen soll.

Ab sofort können Käufer alle Einkäufe eines Monats auf einer Rechnung zusammenfassen lassen und erst am ersten Tag des Folgemonats bezahlen. Diese sogenannte „Monatsrechnung“ ermöglicht es den Kunden, ihre Einkäufe gebündelt zu verwalten und flexibel zu bezahlen.

Die Zahlungsabwicklung der Monatsrechnung erfolgt über Riverty, einen Dienstleister der Bertelsmann-Gruppe. Für die Nutzung der Monatsabrechnung müssen die Kunden kein zusätzliches Konto bei Riverty eröffnen, die Rechnung wird ihnen automatisch am Monatsanfang zugeschickt und kann innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Bei rechtzeitiger Zahlung fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Wichtig ist auch, dass die Verkäufer ihre Zahlungen weiterhin nach dem gewohnten Zahlungsplan erhalten und somit keine Änderungen im Verkaufsprozess erfahren. Bis Anfang 2025 soll die monatliche Abrechnung für alle eBay-Kunden in Deutschland verfügbar sein.

Zu eBay →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.