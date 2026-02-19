Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige
Die Reddit Community berichtet über Unmut wegen einer neuen Paywall bei Echo Show Geräten durch Amazon.
Amazon hat uns eine Ergänzung zum Sachverhalt zukommen lassen, die wir gerne an euch weiterreichen. Wie vermutet geht es bei dem neuen Abo um die dauerhafte Anzeige der Fotos.
Kund:innen können ihre eigenen Fotos kostenfrei auf Echo Show-Geräten anzeigen lassen. Hierfür haben sie mehrere Möglichkeiten – sowohl in Deutschland als auch den USA:
- Fotos im Wechsel mit Startbildschirm-Inhalten anzeigen: Kund:innen können in den Einstellungen auswählen, welche Sammlung angezeigt werden soll, oder Funktionen wie „Foto Highlights“ auswählen, die Fotos von diesem Tag aus den vergangenen Jahren zeigt. Diese Fotos werden auf dem Startbildschirm in Rotation mit anderen Inhalten angezeigt.
- Bilderrahmen-Modus: Kund:innen können Fotos auch im Bilderrahmen-Modus anzeigen. Sie können vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen und „Bilderrahmen“ auswählen oder „Alexa, erstell meine Fotoanzeige“ sagen, um auszuwählen, welche Fotos angezeigt werden sollen. Wenn Kund:innen den Bilderrahmen einschalten, zeigt ihr Echo Show bis zu drei Stunden lang rotierende Bilder aus ihren ausgewählten Sammlungen an – dabei werden die üblichen Startbildschirm-Inhalte wie die Uhr oder Benachrichtigungen ausgeblendet. Der Fotorahmen funktioniert sowohl im Querformat als auch im Hochformat.
- Amazon Photos Widget: Kund:innen können das Widget „Lieblingsfotos“ auch direkt vom Startbildschirm aus zu ihrem Echo Show 15 oder 21 hinzufügen.
Photo Gallery Unlimited ist eine neue Option für Alexa+-Kund:innen in den USA, die es ihnen ermöglicht, ihr Echo Show-Gerät in eine kontinuierliche Galerie ihrer Fotos zu verwandeln. Auch in den USA können sie weiterhin die oben genannten Funktionen nutzen, um ihre Fotos kostenlos anzusehen.
In Beiträgen im Forum Reddit schreiben Nutzer aus den USA, dass Amazon laut eigener Erfahrung eine monatliche Gebühr von 2,99 US-Dollar verlangt, damit sein Echo Show die eigenen Fotos ohne eingeblendete Werbung darstellen kann. Weitere Berichte aus anderen Ländern dazu konnte ich bisher nicht finden.
Das neue Abo gilt laut den Beiträgen pro Gerät und zuzüglich Steuern, was bei manchen Kommentatoren zu deutlicher Kritik geführt hat. Andere Nutzer äußern, dass die Anzeige der eigenen Fotos eher wie eine Werbefläche wirkt als wie eine frei nutzbare Funktion.
Auf Echo-Show-Geräten spielt Amazon bereits seit geraumer Zeit proaktiv Werbung aus, die sich nicht unterbinden lässt.
Mehrere Antworten im Thread greifen diese Kritik auf und thematisieren die Preisgestaltung pro Gerät. Einige Kommentatoren zeigen sich irritiert über das Modell, andere berichten von geplanten Alternativen oder der Absicht, das Gerät durch andere Hardware zu ersetzen, falls sich dadurch weitere Kosten oder Einschränkungen ergeben.
In einigen Beiträgen planen Nutzer auch, ihre Geräte nicht mehr zu verwenden, wenn die Funktionalität weiter eingeschränkt wird. Genau das habe ich persönlich bereits gemacht. Für mich ist der Echo Show tot, weshalb ich meine beiden Echo Show ausrangiert habe.
Für meine eigenen Bilder anzeigen zi Zahlen? Witz?
Echo und Alexageräte stehen bei jedem Sperrmülltag vor den Türen in der Siedlung.
