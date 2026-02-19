Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige

Die Reddit Community berichtet über Unmut wegen einer neuen Paywall bei Echo Show Geräten durch Amazon.

In Beiträgen im Forum Reddit schreiben Nutzer aus den USA, dass Amazon laut eigener Erfahrung eine monatliche Gebühr von 2,99 US-Dollar verlangt, damit sein Echo Show die eigenen Fotos ohne eingeblendete Werbung darstellen kann. Weitere Berichte aus anderen Ländern dazu konnte ich bisher nicht finden.

Das neue Abo gilt laut den Beiträgen pro Gerät und zuzüglich Steuern, was bei manchen Kommentatoren zu deutlicher Kritik geführt hat. Andere Nutzer äußern, dass die Anzeige der eigenen Fotos eher wie eine Werbefläche wirkt als wie eine frei nutzbare Funktion.

Auf Echo-Show-Geräten spielt Amazon bereits seit geraumer Zeit proaktiv Werbung aus, die sich nicht unterbinden lässt.

Mehrere Antworten im Thread greifen diese Kritik auf und thematisieren die Preisgestaltung pro Gerät. Einige Kommentatoren zeigen sich irritiert über das Modell, andere berichten von geplanten Alternativen oder der Absicht, das Gerät durch andere Hardware zu ersetzen, falls sich dadurch weitere Kosten oder Einschränkungen ergeben.

In einigen Beiträgen planen Nutzer auch, ihre Geräte nicht mehr zu verwenden, wenn die Funktionalität weiter eingeschränkt wird. Genau das habe ich persönlich bereits gemacht. Für mich ist der Echo Show tot, weshalb ich meine beiden Echo Show ausrangiert habe.