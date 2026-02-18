Homey erlaubt jetzt Live-Kameras direkt im Browser

Die Smart-Home-Marke Homey erweitert ihre Plattform um Live-Kameraansicht direkt im Webbrowser.

Homey hat ein Update für ihre Smart-Home-Plattform angekündigt, das Nutzern ermöglicht, Kamerastreams live und remote in der Homey Web App zu betrachten. Bisher war die Live-Ansicht nur über die Homey Mobile App im lokalen Netzwerk möglich.

Homey-Web-App unterstützt nun Fernzugriff auf Kameras

Durch das Update kann Homey Streams in Formaten wie RTSP, RTMP, HLS und DASH automatisch in WebRTC umwandeln. Diese Umwandlung macht die Live-Übertragung in allen gängigen Webbrowsern ohne zusätzliche Einrichtung zugänglich. Laut Unternehmensangaben erfordert die Nutzung weder manuelle Netzwerkkonfiguration noch weitere Software.

Wichtige Funktionen im Überblick

Die zentralen Neuerungen der Homey-Plattform:

Fernzugriff auf Live-Kameras von jedem Standort

Live-Ansicht direkt in der Homey Web App für Desktop und Browser

Integration von Kamerastreams in Dashboards, Geräteansichten und Automatisierungs-Flows

Automatische Konvertierung vorhandener Kameras ohne zusätzliche Einrichtung

Die neue Funktion wird laut Homey derzeit für Homey Pro (2023 – 2026), Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server ohne zusätzliche Kosten ausgerollt. Ich sehe das Update als sinnvolle Erweiterung, da es die Bedienung und Überwachung von Smart-Home-Kameras deutlich flexibler und einfacher gestaltet. Als Nutzer von Home Assistant kann ich zu Homey an sich leider nicht viel mehr sagen.