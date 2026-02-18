Homey erlaubt jetzt Live-Kameras direkt im Browser
Die Smart-Home-Marke Homey erweitert ihre Plattform um Live-Kameraansicht direkt im Webbrowser.
Homey hat ein Update für ihre Smart-Home-Plattform angekündigt, das Nutzern ermöglicht, Kamerastreams live und remote in der Homey Web App zu betrachten. Bisher war die Live-Ansicht nur über die Homey Mobile App im lokalen Netzwerk möglich.
Homey-Web-App unterstützt nun Fernzugriff auf Kameras
Durch das Update kann Homey Streams in Formaten wie RTSP, RTMP, HLS und DASH automatisch in WebRTC umwandeln. Diese Umwandlung macht die Live-Übertragung in allen gängigen Webbrowsern ohne zusätzliche Einrichtung zugänglich. Laut Unternehmensangaben erfordert die Nutzung weder manuelle Netzwerkkonfiguration noch weitere Software.
Wichtige Funktionen im Überblick
Die zentralen Neuerungen der Homey-Plattform:
- Fernzugriff auf Live-Kameras von jedem Standort
- Live-Ansicht direkt in der Homey Web App für Desktop und Browser
- Integration von Kamerastreams in Dashboards, Geräteansichten und Automatisierungs-Flows
- Automatische Konvertierung vorhandener Kameras ohne zusätzliche Einrichtung
Die neue Funktion wird laut Homey derzeit für Homey Pro (2023 – 2026), Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server ohne zusätzliche Kosten ausgerollt. Ich sehe das Update als sinnvolle Erweiterung, da es die Bedienung und Überwachung von Smart-Home-Kameras deutlich flexibler und einfacher gestaltet. Als Nutzer von Home Assistant kann ich zu Homey an sich leider nicht viel mehr sagen.
Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert.
