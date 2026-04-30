EDEKA schaltet RTL+ frei: Dein Einkauf wird jetzt zum Streaming-Deal

Die Kooperation zwischen EDEKA und RTL Deutschland integriert RTL+ dauerhaft in die EDEKA App.

EDEKA und RTL Deutschland bündeln ihre Reichweiten, um das Einkaufen und das Streaming miteinander zu verbinden. Nutzer der EDEKA-App erhalten ab einem Einkaufswert von 25 Euro einen kostenlosen Monat RTL+ Basic.

Nach dem kostenlosen Einstiegsmonat hängt der weitere Vorteil davon ab, wie viel regelmäßig bei EDEKA eingekauft wird. Wer mindestens 1 Euro pro Monat über die App bei EDEKA ausgibt, bekommt dauerhaft 50 Prozent Rabatt auf den RTL+ Basic-Tarif. Statt 5,99 Euro zahlt man dann nur 2,99 Euro pro Monat.

EDEKA-App mit Streaming-Deals für RTL+

Zusätzlich gibt es Sonderaktionen, in denen dieser Vorteil noch stärker ausfällt. In diesen Aktionszeiträumen kann der RTL+ Zugang zeitweise komplett kostenlos sein, also ein Rabatt von bis zu 100 Prozent.

Nutzer aktivieren das Angebot nach dem Einkauf direkt über die App bei RTL+. Begleitet wird der Start durch eine Kampagne mit TV-Spot und weiteren Kanälen.

Vorteile im Überblick

1 Monat RTL+ Basic gratis ab 25 Euro Einkauf

50 Prozent Rabatt bei Einkauf

Aktionsweise bis zu 100 Prozent Rabatt möglich

Zu RTL +

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