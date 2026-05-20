Apple iPhone bei Google-Event sorgt für Diskussion

Im Rahmen der Keynote auf der Google I/O waren nicht nur Produkte von Google zu sehen, auch die Partner warten mit ihren Smartphones, Laptops und mehr zu sehen. Und auch das aktuelle Apple iPhone 17 Pro wurde auf dem Event genutzt.

Doch was Ershad Kaleebullah als Witz teilte, sorgte durchaus für Diskussion und einige lachten auch darüber. Neben einem silbernen Apple iPhone 17 Pro mit einem weißen Case ist übrigens auch das neue Google Fitbit Air am Handgelenk zu sehen:

Umm…Mr. Google Executive please use a Pixel. pic.twitter.com/lyIu23iARG — Ershad Kaleebullah (@r3dash) May 19, 2026

Google entwickelt aber nicht nur Produkte für Android und die eigenen Pixel-Modelle, die Dienste von Google sind auf allen Plattformen vertreten und auf dem iPhone extrem beliebt. Ich finde so einen Anblick sogar ehrlich gesagt angenehm.

Apple tut bei seinen Events und Mitteilungen so, als gäbe es nur Produkte von Apple, das ist schon immer ein Teil des Marketings, damit Nutzer erst gar nicht über andere Geräte nachdenken. Dabei ist es ein Vorteil, wenn man die Konkurrenz ein bisschen besser kennt und einige Mitarbeiter diese vielleicht selbst aktiv nutzen.

Bei Apple geht das sogar so weit, dass man seit der Apple Watch keine normale Uhr mehr am Handgelenk von Mitarbeitern sieht, auch wenn das Management mit Sicherheit einige teure Luxusuhren besitzt, und ich bin mal gespannt, ob wir noch normale Brillen sehen werden, wenn die Apple Brille nächstes Jahr starten wird.