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Herr der Ringe: Neues Open World-Spiel von Warhorse bestätigt

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Herr Der Ringe Ring

Warhorse Studios hat heute bestätigt, was sich bereits angedeutet hat, man arbeitet an einem neuen RPG, welches in Mittelerde spielt. Es wird ein Open World-Spiel, mehr wissen wir nicht, leider hat das Studio keinerlei Details dazu genannt.

Das bedeutet, dass zwei Spiele rund um Herr der Ringe in Entwicklung sind und beide eine offene Spielwelt mitbringen. Darüber hinaus sei bei Warhorse auch ein neues „Kingdom Come Abenteuer“ in Entwicklung, auch hier fehlen die Details.

Der Zusatz „Abenteuer“ klingt allerdings nicht nach Kingdom Come Deliverance 3, es klingt wie eine neue Erweiterung oder ein Spin-off. Warhorse Studios gibt an, dass man mehr zeigt, wenn „die Zeit stimmt“ (wann auch immer das sein wird).

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20. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Lukas ☀️
    sagt am

    Nice! Freut mich sehr, das könnte nach Jahren der Durststrecke endlich mal wieder ein richtig gutes Mittelerde-Spiel werden 😊

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