Elektromobilität steht an entscheidendem Wendepunkt

Eine neue Studie von BearingPoint sieht Elektromobilität weltweit an einem entscheidenden Wendepunkt.

Batterieelektrische Fahrzeuge gewinnen laut dem neuen Attraktivitätsindex Elektromobilität 2026 (PDF) weltweit an Bedeutung. Für die Untersuchung befragte die Unternehmensberatung BearingPoint rund 10.000 Verbraucher in Deutschland, Großbritannien, den USA, China und Indien.

Besonders bei Menschen mit konkreter Kaufabsicht innerhalb der kommenden drei Jahre stehen Elektroautos in vielen Märkten inzwischen an erster Stelle der Präferenzen.

Nach Angaben von BearingPoint hängt der mögliche Durchbruch zum Massenmarkt jedoch nicht allein von der Nachfrage nach Neufahrzeugen ab. Entscheidend seien vor allem Vertrauen in die Technologie, eine alltagstaugliche Ladeinfrastruktur sowie ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt.

In China sei der Wandel laut Studie bereits weiter fortgeschritten, während Deutschland und Großbritannien weiterhin zurückhaltender agieren.

Studie sieht Ladeprobleme und Gebrauchtwagenmarkt als zentrale Hürden

Die Untersuchung zeigt, dass fehlende Lademöglichkeiten weiterhin ein großes Hindernis darstellen. Laut Unternehmensangaben haben 45 Prozent der Befragten in Deutschland keinen verlässlichen Zugang zu privaten oder beruflichen Ladepunkten.

Auch in Großbritannien und den USA bleibt die Situation ähnlich angespannt. Öffentliche Ladeangebote allein reichen laut BearingPoint nicht aus, um den Alltag vieler Fahrer vollständig abzudecken.

Zentrale Ergebnisse der Studie:

Elektroautos gewinnen bei konkreten Kaufentscheidungen an Bedeutung

Viele Verbraucher haben noch keine Erfahrung mit E-Autos

Die Batteriequalität beeinflusst Kaufentscheidungen stark

Gebrauchte Elektroautos gelten oft als risikobehaftet

Markentreue verliert bei E-Autokäufern an Bedeutung

Besonders kritisch bewertet die Studie den Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos. Bereits nach wenigen Jahren sinkt die Kaufbereitschaft für gebrauchte Modelle deutlich.

Laut BearingPoint liegt das vor allem an Unsicherheiten rund um Batteriezustand, mögliche Reparaturkosten und den Wiederverkaufswert. Transparente Zertifikate zur Batteriegesundheit könnten die Akzeptanz gebrauchter Fahrzeuge nach Einschätzung der Autoren erhöhen.

Auch bei der Markenwahrnehmung zeigt sich laut Studie ein Wandel. Hersteller wie Hyundai oder Kia gewinnen international an Attraktivität, während traditionelle Markenloyalität bei kaufbereiten E-Autokunden an Bedeutung verliert.

Ich halte besonders den Fokus auf Vertrauen und Gebrauchtwagen für nachvollziehbar, weil viele Verbraucher beim Umstieg auf Elektromobilität langfristige Kosten und technische Risiken offenbar stärker gewichten als das Markenimage.