MediaMarkt verschenkt jeden 11. Fernseher oder Beamer

Das Unternehmen MediaMarktSaturn startet zur Fußball-WM eine bundesweite Aktion für Käufer von TVs und Beamern.

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Kampagne rund um den Fußballsommer 2026 angekündigt. Registrierte Mitglieder von myMediaMarkt und mySaturn erhalten laut Unternehmensangaben im Aktionszeitraum die Chance auf eine vollständige Erstattung ihres Einkaufs. Betroffen sind privat gekaufte Fernseher und Beamer.

Die Aktion läuft in den deutschen Märkten von MediaMarkt und Saturn vom 20. bis 30. Mai 2026. In den Onlineshops gilt sie laut Unternehmen bis zum 31. Mai 2026. Jeder 11. Kauf eines TVs oder Beamers soll erstattet werden. Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft bei myMediaMarkt oder mySaturn sowie ein registrierter Einkauf im Markt, online oder per App.

MediaMarktSaturn setzt zur WM auf Mitgliederaktion

Die Kampagne steht unter dem Motto „Sorry, ist halt WM.“ und wird gemeinsam mit Jürgen Klopp umgesetzt.

Wichtige Bedingungen der Aktion:

Teilnahme nur für volljährige Privatkunden

Gültig für TVs und Beamer

Jeder 11. Kassenbon gewinnt laut Unternehmen

Gewinner werden ab 1. Juli per E-Mail informiert

Die Auszahlung erfolgt über das verwendete Zahlungsmittel

Das Kleingedruckte:

Aktion gültig für alle volljährigen, privaten myMediaMarkt-und mySaturn-Mitglieder in der Zeit vom 20.5., 9:00 Uhr, bis zum 31.05.26, 23:59 Uhr, in einem MediaMarkt oder Saturn-Markt in Deutschland sowie im MediaMarkt-oder Saturn-Onlineshop unter mediamarkt.de bzw. saturn.de (Käufe bei Drittanbietern jeweils ausgenommen). Bei Kauf eines Beamers oder TVs (nicht bei finanzierten Gerätekäufen) besteht die Chance, dass der Kaufpreis des TVs/Beamers erstattet wird – jeder 11. Kauf (Kassenbon) gewinnt. Bei Marktkauf muss zwingend die myMediaMarkt-bzw. mySaturn-Mitgliedskarte vorgezeigt und erfasst werden, der Onlinekauf muss zwingend als registrierter und eingeloggter myMediaMarkt- bzw. mySaturn-Kunde erfolgen – bei einer Nachregistrierung des Kaufs ist eine Teilnahme ausgeschlossen. Pro Kassenbon nur eine Gewinnchance; im Gewinnfall wird der Kaufpreis aller auf dem Kassenbon enthaltenen TVs/Beamer erstattet. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktuelle E-Mailadresse beim myMediaMarkt-bzw. mySaturn-Konto für Gewinnbenachrichtigung zwingend erforderlich. Gewinnbenachrichtigungen werden ab dem 1.7.26 verschickt, Gewinn ist bis zum 31.07.26 einzulösen. Bei Marktkauf ist der Gewinn in dem Markt abzuholen, in dem der TV/Beamer gekauft wurde, bei Onlinekauf kann der Gewinn in jedem Markt abgeholt werden. Der Kassenbon bzw. die Onlinekaufrechnung ist mitzubringen. Die Rückzahlung erfolgt auf das genutzte Zahlungsmittel, genutzte Coupons werden neu ausgestellt, gewährte Punkte für den Kauf verbleiben im Gewinnfall. Im Gewinnfall kann der Gewinner für freiwillige Foto- und Marketingmaßnahmen anfragt werden, eine Ablehnung hat keinerlei Auswirkung auf den Gewinn.

Die reale Gewinnchance liegt bei etwa 1 zu 11, also rund 9 Prozent, da laut Aktion jeder elfte qualifizierte Kauf erstattet wird. Dabei ist nicht der einzelne Kunde entscheidend, sondern die Gesamtzahl aller TV- und Beamerkäufe im Aktionszeitraum bei MediaMarkt und Saturn.

Alle Käufe werden fortlaufend gezählt und jeder elfte Bon ist ein Gewinnbon. Dadurch bleibt die Chance im Durchschnitt stabil, sie kann sich für den einzelnen Käufer aber unterschiedlich anfühlen. Wer „ungünstig“ im Ablauf landet, geht trotz mehrerer Käufe leer aus, während andere zufällig gewinnen.

Zur Aktion bei MediaMarkt →

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