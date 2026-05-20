Firmware und Updates

Google teasert erstmals „Android Halo“ für 2026 an

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar

Google hat im Rahmen der Google I/O 2026 viele Dinge angekündigt, mit denen wir gerechnet haben, Android spielte dabei aber eine untergeordnete Rolle, da gab es letzte Woche das große Event. Doch Google hatte noch einen kleinen Teaser dabei.

Später in diesem Jahr wird „Android Halo“ starten, vermutlich mit Android 17 und der Pixel-Reihe von Google selbst. Das ist ein kleiner Hinweis für euren KI-Agenten bei Android, der immer zu sehen ist und euch zeigt, woran er gerade arbeitet.

Android Halo macht den Status Ihres Agenten sichtbar, indem es unauffällige Benachrichtigungen am oberen Rand Ihres Smartphone-Bildschirms anzeigt, sobald dieser eine Aufgabe übernimmt, in den Live-Modus wechselt oder Ihnen eine Nachricht sendet. So können Sie den Fortschritt des Agenten direkt am oberen Rand jedes Bildschirms verfolgen, ohne Ihre aktuelle Tätigkeit unterbrechen zu müssen.

Das funktioniert natürlich mit Gemini von Google selbst, aber auch andere Dienste werden die Schnittstelle von Android nutzen können. Wie das dann genau aussieht, ist aber noch unklar, Google will die finalen Details später in diesem Jahr nennen.

Wear OS 7: Google kündigt großes Update für Smartwatches an

Google hat im Rahmen der Google I/O eine neue Version von Wear OS angekündigt, die man letzte Woche im Rahmen…

20. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Man könnte fast einen guten Eindruck bekommen wenn man nicht von dem hässlichste Uhren Widged Aller Zeiten abgelenkt worden wäre.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Google teasert erstmals „Android Halo“ für 2026 an
Weitere Neuigkeiten
J.P. Morgan startet Digitalbank „Chase“ mit 4 Prozent Zinsen in Deutschland
in Fintech
Apple will „die Entwicklung künftiger Geräte beschleunigen“
in Marktgeschehen
Mercedes verspricht „V8-Fahrspaß“ im Elektroauto
in Mobilität
Gmail Design Neu 2022 Header
Google spendiert Gmail eine komplett neue Suche
in Dienste
Wear OS 7: Google kündigt großes Update für Smartwatches an
in Firmware und Updates
Neues Zelda und mehr: Nintendo Direct im Juni geplant
in Gaming
Google packt YouTube Premium in das KI-Abo
in Dienste
Google stellt Gemini Omni Flash für multimodale Videoerstellung vor
in Dienste
Google stellt universellen KI-Einkaufswagen und neue Commerce-Protokolle vor
in Handel
Google erweitert Gemini um neue Modelle und Agentenfunktionen
in Dienste