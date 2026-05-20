Google teasert erstmals „Android Halo“ für 2026 an

Google hat im Rahmen der Google I/O 2026 viele Dinge angekündigt, mit denen wir gerechnet haben, Android spielte dabei aber eine untergeordnete Rolle, da gab es letzte Woche das große Event. Doch Google hatte noch einen kleinen Teaser dabei.

Später in diesem Jahr wird „Android Halo“ starten, vermutlich mit Android 17 und der Pixel-Reihe von Google selbst. Das ist ein kleiner Hinweis für euren KI-Agenten bei Android, der immer zu sehen ist und euch zeigt, woran er gerade arbeitet.

Android Halo macht den Status Ihres Agenten sichtbar, indem es unauffällige Benachrichtigungen am oberen Rand Ihres Smartphone-Bildschirms anzeigt, sobald dieser eine Aufgabe übernimmt, in den Live-Modus wechselt oder Ihnen eine Nachricht sendet. So können Sie den Fortschritt des Agenten direkt am oberen Rand jedes Bildschirms verfolgen, ohne Ihre aktuelle Tätigkeit unterbrechen zu müssen.

Das funktioniert natürlich mit Gemini von Google selbst, aber auch andere Dienste werden die Schnittstelle von Android nutzen können. Wie das dann genau aussieht, ist aber noch unklar, Google will die finalen Details später in diesem Jahr nennen.