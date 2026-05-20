Telekom überträgt Rock am Ring kostenlos
Die Telekom überträgt Rock (wie bereits angekündigt) am Ring 2026 kostenlos per Livestream bei MagentaTV.
Die Telekom begleitet das Festival Rock am Ring vom 5. bis 7. Juni 2026 mit einem kostenlosen Livestream über MagentaTV. Laut Unternehmensangaben sollen Fans die Konzerte der beiden Hauptbühnen live verfolgen und später auch als Video-on-Demand abrufen können. Das Festival am Nürburgring ist bereits ausverkauft und erwartet rund 90.000 Besucher.
Zum Line-up gehören unter anderem Linkin Park, Iron Maiden, Limp Bizkit, Volbeat, Papa Roach und The Offspring. Ergänzend zum Livestream plant die Telekom zusätzliche Inhalte über ihre digitalen Kanäle, darunter Interviews, Moderationen und Einblicke hinter die Kulissen.
Rock am Ring 2026 mit Livestream und Mobilfunk-Ausbau
Laut Telekom sollen auf dem Festivalgelände zusätzliche mobile Funkstandorte eingesetzt werden, um die hohe Netzlast während der Veranstaltung zu bewältigen. Hintergrund sind die großen Datenmengen, die durch Livestreams, Nachrichten und das Teilen von Videos entstehen.
Im Vorjahr wurden nach Unternehmensangaben mehr als 141.000 Gigabyte Daten über das Netz übertragen.
Wichtige Festival-Fakten:
- Kostenloser Livestream über MagentaTV
- Festival vom 5. bis 7. Juni 2026
- Rund 90.000 Besucher vor Ort erwartet
- Zusätzliche Mobilfunkstandorte geplant
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