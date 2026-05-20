Mehr Elektroautos im ersten Quartal 2026 zugelassen

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für „alternative Antriebe“ einen Anteil von 64 Prozent an allen Neuzulassungen.

Im ersten Quartal 2026 wurden in Deutschland insgesamt 948.567 neue Personenkraftwagen zugelassen. Davon entfielen laut den aktuellen Zahlen 607.303 Fahrzeuge auf alternative Antriebe. Dazu zählen Elektroautos, Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride, Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Modelle mit Gas- oder Wasserstoffantrieb.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben laut den Angaben um 19 Prozent. Damit lag ihr Anteil am gesamten Zulassungsvolumen bei 64 Prozent. Auch reine Elektrofahrzeuge entwickelten sich im ersten Quartal deutlich positiv.

Elektroautos gewinnen bei Neuzulassungen weiter an Bedeutung

223.980 batterieelektrische Fahrzeuge wurden zwischen Januar und März 2026 neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von 23,6 Prozent aller Neuzulassungen. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 bedeutete dies laut den veröffentlichten Zahlen einen Anstieg um 41,3 Prozent.

Wichtige Zahlen im Überblick:

948.567 Pkw insgesamt neu zugelassen

607.303 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb

223.980 reine Elektroautos neu registriert

Ich halte die Entwicklung für ein klares Zeichen dafür, dass alternative Antriebe im deutschen Automarkt zunehmend an Bedeutung gewinnen und reine Elektroautos ihren Anteil weiter ausbauen können. Überraschend ist das aktuell nicht, schließlich sind die Spritpreise weiterhin hoch und eine Elektroautoförderung verfügbar.

Top 3-Marken der alternativen Antriebe

Die meisten Neuzulassungen mit alternativem Antrieb

Deutsche Marken: VW (84.196), BMW (68.020), Mercedes (66.617)

Importmarken: Skoda (32.878), Seat (21.994), Toyota (18.444)

Größter Anteil innerhalb der Flotte

Deutsche Marken: BMW (84,0 %), Mercedes (80,9 %), Porsche (70,5 %)

Importmarken: Volvo (100,0 %), BYD (100,0 %), Leapmotor (100,0 %)

Größter Zuwachs

Deutsche Marken: Opel (+146,2 %), MINI (+37,8 %), VW (+26,8 %)

Importmarken: Lynk & Co (+625,9 %), BYD (+395,3 %), Leapmotor (+358,3 %)

Größter Rückgang

Importmarken: GWM (-57,6 %), Ferrari (-54,8 %), Rolls Royce (-45,7 %)

Top 3-Marken mit Elektroantrieben

Die meisten Neuzulassungen mit Elektroantrieb

Deutsche Marken: VW (51.221), Audi (30.116), BMW (29.372)

Importmarken: Skoda (29.178), Seat (17.348), BYD (13.825)

Größter Anteil innerhalb der Flotte

Deutsche Marken: Porsche (51,7 %), Audi (43,0 %), MINI (39,9 %)

Importmarken: BYD (100,0 %), Leapmotor (100,0 %), Lamborghini (88,8 %)

Größter Zuwachs

Deutsche Marken: Audi (+87,5 %), Opel (+84,9 %), MINI (+46,4 %)

Importmarken: Lynk & Co (+625,9 %), BYD (+395,3 %), Leapmotor (+358,3 %)

Größter Rückgang

Importmarken: GWM (-83,9 %), KGM (-68,6 %), Ferrari (-55,4 %)

Top 3-Marken der Elektro (BEV) Pkw

Die meisten Neuzulassungen mit Elektro (BEV)

Deutsche Marken: VW (33.101), BMW (18.009), Audi (16.806)

Importmarken: Skoda (24.089), Tesla (15.978), Seat (10.000)

Größter Anteil innerhalb der Flotte

Deutsche Marken: Smart (100,0 %), MINI (39,9 %), Porsche (31,6 %)

Importmarken: Tesla (100,0 %), Polestar (100,0 %), XPeng (100,0 %)

Größter Zuwachs

Deutsche Marken: Smart (+94,3 %), Opel (+77,8 %), Ford (+66,9 %)

Importmarken: Mazda (+3.786,1 %), DS (+409,1 %), Honda (+400,0 %)

Größter Rückgang

Deutsche Marken: VW (-5,7 %)

Importmarken: GWM (-96,0 %), NIO (-89,2 %), Maxus (-88,9 %)

Alle Details zu einzelnen Marken/Modellen gibt es beim KBA (Tabellen unten).