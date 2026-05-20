Deutsche Post bringt Geldtransfers in tausende Filialen

Die Deutsche Post erweitert ihr Filialangebot um internationale Geldtransfers mit Western Union.

Die Deutsche Post bietet ab sofort in mehr als 5.000 Partnerfilialen Geldtransfers über Western Union an. Kunden können dort Bargeld weltweit versenden oder empfangen. Laut Unternehmensangaben soll der Service im Laufe des Jahres 2026 schrittweise auf rund 10.000 Filialen ausgeweitet werden.

Für die Nutzung müssen sich Kunden in einer teilnehmenden Filiale ausweisen. Die Überweisungen werden laut Deutsche Post häufig innerhalb weniger Minuten abgewickelt. Das Angebot richtet sich unter anderem an Menschen ohne Onlinebanking oder mit eingeschränkten Möglichkeiten für internationale Banküberweisungen.

Deutsche Post baut Partnerfilialen mit neuen Dienstleistungen aus

Nach Angaben der DHL Group soll die Kooperation die Rolle der Partnerfilialen als lokale Anlaufstellen stärken. Bundesweit betreibt das Unternehmen rund 12.400 Partnerfilialen sowie weitere Standorte wie Paketshops und Packstationen. Rund 80 Prozent der Haushalte erreichen laut Unternehmen eine Anlaufstelle in weniger als einem Kilometer Entfernung.

Wichtige Punkte zum neuen Angebot:

Start in über 5.000 Partnerfilialen

Geldtransfers in mehr als 200 Länder und Regionen

Geplante Ausweitung auf etwa 10.000 Filialen

Identitätsprüfung direkt vor Ort erforderlich

Online findet ihr eine Übersicht der Filialen, die den Service bereits anbieten.