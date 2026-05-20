Dienste

Deutsche Post bringt Geldtransfers in tausende Filialen

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die Deutsche Post erweitert ihr Filialangebot um internationale Geldtransfers mit Western Union.

Die Deutsche Post bietet ab sofort in mehr als 5.000 Partnerfilialen Geldtransfers über Western Union an. Kunden können dort Bargeld weltweit versenden oder empfangen. Laut Unternehmensangaben soll der Service im Laufe des Jahres 2026 schrittweise auf rund 10.000 Filialen ausgeweitet werden.

Für die Nutzung müssen sich Kunden in einer teilnehmenden Filiale ausweisen. Die Überweisungen werden laut Deutsche Post häufig innerhalb weniger Minuten abgewickelt. Das Angebot richtet sich unter anderem an Menschen ohne Onlinebanking oder mit eingeschränkten Möglichkeiten für internationale Banküberweisungen.

Deutsche Post baut Partnerfilialen mit neuen Dienstleistungen aus

Nach Angaben der DHL Group soll die Kooperation die Rolle der Partnerfilialen als lokale Anlaufstellen stärken. Bundesweit betreibt das Unternehmen rund 12.400 Partnerfilialen sowie weitere Standorte wie Paketshops und Packstationen. Rund 80 Prozent der Haushalte erreichen laut Unternehmen eine Anlaufstelle in weniger als einem Kilometer Entfernung.

Wichtige Punkte zum neuen Angebot:

  • Start in über 5.000 Partnerfilialen
  • Geldtransfers in mehr als 200 Länder und Regionen
  • Geplante Ausweitung auf etwa 10.000 Filialen
  • Identitätsprüfung direkt vor Ort erforderlich

Online findet ihr eine Übersicht der Filialen, die den Service bereits anbieten.

Vodafone Glasfaser Helm

Vodafone tauscht 400.000 TV-Receiver aus

Das Unternehmen Vodafone kündigt den Austausch von rund 400.000 älteren TV-Receivern bis Ende 2027 an. Vodafone hat auf der Messe…

20. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Deutsche Post bringt Geldtransfers in tausende Filialen
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone bei Google-Event sorgt für Diskussion
in Marktgeschehen
Herr Der Ringe Ring
Herr der Ringe: Neues Open World-Spiel von Warhorse bestätigt
in Gaming
Vodafone Glasfaser Helm
Vodafone tauscht 400.000 TV-Receiver aus
in News
Mehr Elektroautos im ersten Quartal 2026 zugelassen
in Mobilität
Google teasert erstmals „Android Halo“ für 2026 an
in Firmware und Updates
J.P. Morgan startet Digitalbank „Chase“ mit 4 Prozent Zinsen in Deutschland
in Fintech
Apple will „die Entwicklung künftiger Geräte beschleunigen“
in Marktgeschehen
Mercedes verspricht „V8-Fahrspaß“ im Elektroauto
in Mobilität
Gmail Design Neu 2022 Header
Google spendiert Gmail eine komplett neue Suche
in Dienste
Wear OS 7: Google kündigt großes Update für Smartwatches an
in Firmware und Updates