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Vodafone tauscht 400.000 TV-Receiver aus

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Vodafone Glasfaser Helm

Das Unternehmen Vodafone kündigt den Austausch von rund 400.000 älteren TV-Receivern bis Ende 2027 an.

Vodafone hat auf der Messe ANGACOM in Köln mehrere Neuerungen rund um die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV vorgestellt. Nach Unternehmensangaben sollen ältere Geräte wie die GigaTV.Net-Box, die Giga Cable Box 1 oder die Horizon-Receiver schrittweise gegen die neuere Generation „GigaTV Home“ ausgetauscht werden. Der Hardware-Tausch richtet sich an Bestandskunden.

Laut Vodafone soll die neue Gerätegeneration Fernsehen, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand-Angebote auf einer zentralen Oberfläche bündeln. Privatkundenchef Matthias Lorenz erklärte, dass Kunden dadurch stärker von den Funktionen der Plattform profitieren sollen. Der Austausch der Receiver soll schrittweise erfolgen.

Neue Lautsprecher für Vodafone GigaTV HomeSound

Vodafone kündigte außerdem zusätzliche kabellose Lautsprecher für die TV-Box „GigaTV HomeSound“ an. Die Erweiterung soll laut Unternehmensangaben ab Mitte Juni verfügbar sein und das bestehende Soundsystem ergänzen. Die Lautsprecher wurden gemeinsam mit Bang & Olufsen soundoptimiert.

Weitere Informationen zum Angebot:

  • 82 TV-Sender in SD enthalten
  • 57 TV-Sender in HD enthalten
  • Weitere HD-Sender optional buchbar
  • Preis in den ersten sechs Monaten: 9,99 Euro monatlich

Ich finde den angekündigten Austausch für Bestandskunden interessant, weil Vodafone damit offenbar ältere Hardware konsequent modernisieren will. Besonders relevant dürfte dabei sein, wie reibungslos der Wechsel für die betroffenen Nutzer tatsächlich umgesetzt wird.

Zu Vodafone GigaTV →

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  1. Puk 🌟
    sagt am

    besonders relevant wird wohl sein, ob man dann eine Leihgebühr für aktuelle Router etc verlangt, die jetzt kostenlos in der Wohnung stehen.

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