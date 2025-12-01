EDEKA smart erhöht Datenvolumen in 5G-Kombi-Tarifen (Telekom-Netz)

EDEKA smart erweitert seine 5G-Prepaid-Tarife um deutlich mehr Datenvolumen. Das Angebot ist im Netz der Telekom beheimatet.

EDEKA smart erhöht in den Prepaid-Kombitarifen kombi M, kombi L und kombi XL das enthaltene Datenvolumen auf 25 GB, 50 GB beziehungsweise 100 GB je 4-Wochen-Zyklus, jeweils mit 5G-Zugang im Telekom-Netz und Telefon- sowie SMS-Flat in alle deutschen Netze. Zusätzlich bleibt laut EDEKA smart die Nutzung von über 12.000 Telekom-Hotspots sowie ein jährlicher Geburtstagsbonus Bestandteil der Angebote.

Auch beim Tarif kombi MAX 5G setzt EDEKA smart auf unbegrenztes Datenvolumen mit 5G Highspeed und einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Die Prepaid-Struktur mit 4-Wochen-Abrechnung, Startguthaben von 10 bis 100 Euro und der Verzicht auf eine langfristige Vertragsbindung gelten laut Anbieter weiterhin für alle genannten Tarife.

EDEKA-smart-5G-Tarife mit mehr Volumen

Die aktualisierten 5G-Kombitarife werden weiterhin zu den bekannten Preisen von 9,95 Euro für kombi M, 14,95 Euro für kombi L, 19,95 Euro für kombi XL und 94,95 Euro für kombi MAX je 4 Wochen angeboten, wobei zusätzlich ein einmaliger Kartenpreis anfällt. Alle Angebote sind laut EDEKA smart auch als eSIM bestellbar und können per App flexibel verwaltet werden, inklusive Optionen für Rufnummernmitnahme und zubuchbare Pakete.

