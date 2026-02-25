Tarife

EDEKA smart legt nach: Deutlich mehr Daten für Jahrespakete

Autor-Bild
Von
|

Der Mobilfunkanbieter EDEKA smart erhöht das Datenvolumen seiner Prepaid-Jahrespakete Start und Premium.

Nach Unternehmensangaben erhalten Kunden im Jahrespaket Start 5G künftig 60 GB statt 40 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Telekom 5G-Netz. Das Paket kostet dauerhaft 69,95 Euro für 365 Tage und umfasst 1200 Frei-Minuten und SMS in alle deutschen Netze. VoLTE, WiFi-Call, eSIM sowie ein Bonus bei Rufnummern-Mitnahme sind enthalten.

EDEKA smart Jahrespakete mit mehr Daten im Telekom 5G-Netz

Im Jahrespaket Premium 5G steigt das Datenvolumen von 156 GB auf 240 GB bei bis zu 100 Mbit/s. Enthalten sind eine Telefonie- und SMS-Flat, monatlich 20 GB festes Datenkontingent sowie Zugang zu Telekom HotSpots. Der Preis liegt dauerhaft bei 94,95 Euro pro Jahr.

Wichtige Eckdaten im Überblick:

Zu EDEKA smart →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / EDEKA smart legt nach: Deutlich mehr Daten für Jahrespakete
Weitere Neuigkeiten
KI liefert Verkehrsmeldungen für acht ARD-Hörfunkprogramme
in News
HEM App erhält Apple CarPlay-Integration
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Young Sherlock, 28 Years Later und mehr: Amazon Prime Video im März
in News
FRITZ! präsentiert neue Produkte für 5G, Glasfaser und WLAN Mesh
in Hardware
Fire TV App erhält umfangreiches Update
in News
tado° optimiert Thermostatsteuerung für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen
in Smart Home
Telekom streamt Rock am Ring 2026 kostenlos
in Telekom
Fritzbox Glasfaser Header
Breitbandrevolution: Vier Städte sind jetzt ohne Regulierungszwang
in Marktgeschehen
Volvo kündigt einen neuen EX30 für 2026 an
in Mobilität
Dkb Header
Jetzt Geld zurück beim Einkauf: DKB-App mit neuem Cashback startet
in Fintech