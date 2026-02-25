EDEKA smart legt nach: Deutlich mehr Daten für Jahrespakete
Der Mobilfunkanbieter EDEKA smart erhöht das Datenvolumen seiner Prepaid-Jahrespakete Start und Premium.
Nach Unternehmensangaben erhalten Kunden im Jahrespaket Start 5G künftig 60 GB statt 40 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Telekom 5G-Netz. Das Paket kostet dauerhaft 69,95 Euro für 365 Tage und umfasst 1200 Frei-Minuten und SMS in alle deutschen Netze. VoLTE, WiFi-Call, eSIM sowie ein Bonus bei Rufnummern-Mitnahme sind enthalten.
EDEKA smart Jahrespakete mit mehr Daten im Telekom 5G-Netz
Im Jahrespaket Premium 5G steigt das Datenvolumen von 156 GB auf 240 GB bei bis zu 100 Mbit/s. Enthalten sind eine Telefonie- und SMS-Flat, monatlich 20 GB festes Datenkontingent sowie Zugang zu Telekom HotSpots. Der Preis liegt dauerhaft bei 94,95 Euro pro Jahr.
Wichtige Eckdaten im Überblick:
- 5G-Nutzung im Telekom-Netz
- Keine lange Vertragslaufzeit
- eSIM-Option und Rufnummernbonus
- Geburtstagsbonus und Treueprogramm
- Die übrigen Tarife bleiben unverändert
In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.
