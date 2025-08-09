EDEKA stellt Genuss+ Programm ein

EDEKA informiert über eine Änderung der App-Nutzung: Das Vorteilsprogramm „Genuss+“ wird zum 30. August 2025 eingestellt.

Bis zu diesem Datum können Nutzer weiterhin Genusspunkte sammeln. Danach verfallen nicht eingelöste Punkte. Bereits erhaltene Genuss+-Gutscheine behalten ihre Gültigkeit, auch über das Enddatum hinaus. Status-Gutscheine werden bis zum 30. August weiterhin vergeben, sofern der jeweilige Status noch rechtzeitig erreicht wird.

Grund für die Einstellung des Programms ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der App. EDEKA möchte mehr Platz für neue Funktionen schaffen, insbesondere für digitale Treueaktionen, die nach und nach integriert wurden.

Die Abschaltung des bisherigen Systems ist Teil dieser strategischen Umstellung. Obendrein ist man inzwischen auch Payback-Partner.

Neue Nutzungsbedingungen ab Ende August

Im Zuge dieser Änderungen treten ab dem 31. August 2025 neue Nutzungsbedingungen für die EDEKA-App in Kraft. Wer die App nach diesem Stichtag weiter nutzt, stimmt automatisch den aktualisierten Bedingungen zu. Die neuen Nutzungsbedingungen sind über die EDEKA-Website abrufbar.