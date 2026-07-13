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Ein „großer Fehler“: Porsche stellt beliebtesten Verbrenner ein

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Porsche Macan Elektro Proto

Der Macan gehört zu den erfolgreichsten Modellen im Lineup von Porsche, oft liegt er sogar vor dem Cayenne und war in den letzten Jahren immer wieder das beliebteste Auto der VW-Marke. Im Juli stellt man den Verkauf allerdings ein.

Wer dann einen Porsche Macan möchte, der muss zur vollelektrischen Version greifen, die seit einigen Monaten verkauft wird. Diese ist beliebt, scheint die Lücke des Verbrenners aber noch nicht schließen zu können. Daher bezeichnete Porsche diesen Schritt selbst als „großen Fehler“ – den man aber bald korrigieren wird.

Porsche arbeitet an einem Nachfolger des Verbrenners, der auf dem Audi Q5 basiert, der allerdings noch etwas Zeit benötigt. Ich bin daher mal gespannt, wie sich der Macan bis dahin in den Zahlen von Porsche schlagen wird, die auch schon so schlecht aussehen. Das wird ohne Verbrenner-Macan auch nicht besser.

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13. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Olaf 🪴
    sagt am

    … meine Oma hätte gesagt: „rein inne Kartoffeln, raus ausse Kartoffeln“ 😂 und meine Oma war ne kluge Frau 😀

    Antworten

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