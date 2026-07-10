Porsche: Neue Zahlen zeigen massive Probleme im Unternehmen

Die Nachfrage nach Porsche geht weiter zurück und während man in Zuffenhausen noch 146.391 Autos im ersten Halbjahr 2025 ausliefern konnte, so blickte man im zweiten Halbjahr 2026 nur noch auf 122.306 Autos. Ein Minus von 16 Prozent.

Es ging in allen Märkten bergab, selbst in den USA, die sich zum aktuell besten Markt von Porsche entwickelt haben, dort waren es 37.712 Autos, die man an die Kunden ausgeliefert hat. Womit wir beim ersten Problem von Porsche wären.

Porsche verliert in China an Boden

Porsche hat kein Werk in den USA und die Importzölle beeinflussen die Zahlen der VW-Marke, es ist also nicht gut, dass sich die USA zum stärksten Markt entwickelt haben. Der einst stärkste Mark war China, aber das ist nur noch ein Trauerspiel.

Mit 14.501 Autos rauschte die Nachfrage nicht nur um 32 Prozent nach unten, man liegt damit auf dem größten Automobilmarkt der Welt sogar hinter den Zahlen von Deutschland (14.938 Autos), einem wesentlich kleineren Markt in dieser Branche.

Porsche war auch einst der Pionier der sportlichen Elektromobilität, hat dann aber den Anschluss mit dem Taycan verpasst, von dem man im ersten Halbjahr nur noch magere 6.219 Einheiten verkauft hat. Das Modell ist um 25 Prozent eingebrochen.

Porsche 911 ist ein kleiner Lichtblick

Das einzige Modell mit Wachstum bei Porsche ist aktuell der 911er, bei dem man auf 30.534 Einheiten kam. Doch hier haut Porsche ein neues Derivat nach dem anderen raus, was Kundenwünsche erfüllt, so geht das, so wächst man mit Autos.

Der Antrieb spielt gar keine so wichtige Rolle, der Cayenne ist auch eingebrochen, und da war der Anteil des elektrischen Cayenne noch nicht wirklich zu sehen, der Panamera macht es auch nicht besser, es hängt am Ende von der Modellpflege ab.

Mal schauen, ob der Schritt zum „Verbrenner-Elektroauto“ hilft, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher, denn Porsche hat vor allem ein Problem, man wird gerade von der Konkurrenz aus China überholt – und nicht beim Preis, sondern der Technik.

Das Management von Porsche hat sich in den letzten Jahren zu sehr auf dem Erfolg der Jahre davor ausgeruht, als es der VW-Marke hervorragend ging. Jetzt beginnt ein Rennen gegen die Zeit und das nicht auf der Rennstrecke, sondern in der Gunst der Kunden. Mal schauen, wie Porsche diese Krise lösen möchte.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗