Ein Jahr Stromkosten geschenkt: IKEA startet neue Solar-Offensive

Das Einrichtungshaus IKEA startet gemeinsam mit Svea Solar eine zeitlich befristete Aktion für IKEA-Family-Mitglieder.

IKEA bewirbt für Mitglieder des Kundenprogramms IKEA Family ein neues Angebot rund um Photovoltaikanlagen. Wer sich bis zum 24. August 2026 für eine Solaranlage des Kooperationspartners Svea Solar entscheidet, erhält 15 Prozent Rabatt sowie eine spätere Erstattung der Stromkosten für ein Jahr.

Die Aktion gilt laut IKEA für den Kauf einer SAJ-Photovoltaikanlage mit mindestens 10 kWh Speicherkapazität. Voraussetzung sind außerdem die Nutzung der Svea Solar-App sowie der Abschluss des dynamischen Basisstromtarifs von Svea Solar.

Voraussetzungen und Umfang der Solar-Aktion

Die Stromkostenerstattung erfolgt nach zwölf Monaten Belieferung. Anschließend wird der Erstattungsbetrag anhand des tatsächlichen Stromverbrauchs berechnet und mit der folgenden Rechnung gutgeschrieben. Die maximale Erstattung ist auf 1.000 Euro begrenzt. Der notwendige Austausch des Smart Meters ist im Stromtarif enthalten.

Die wichtigsten Bedingungen:

Aktion bis 24. August 2026

15 Prozent Rabatt für IKEA-Family-Mitglieder

Mindestens 10 kWh Batteriespeicher erforderlich

Maximal 1.000 Euro Stromkostengutschrift

Ich finde das Angebot interessant, weil es Rabatt und eine spätere Stromkostenerstattung kombiniert. Wer die Bedingungen erfüllt und ohnehin eine Photovoltaikanlage plant, kann die Aktion in seine Entscheidung einbeziehen.

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