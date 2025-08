Eine „App wie ChatGPT“: Apple-Chef schwört Team auf die KI-Zukunft ein

Apple ist beim KI-Wettrennen von vielen Unternehmen überholt worden und Siri galt noch nie als Vorzeigedienst, ist aber mit Blick auf ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google in einem desaströsen Zustand. Doch Apple will das ändern.

Tim Cook: Apple setzt alles auf KI

In einem internen Meeting sprach Tim Cook laut Bloomberg vor Mitarbeitern über eine große KI-Zukunft bei Apple. Das Unternehmen macht selten den Anfang bei neuen Themen, so der Apple-Chef, aber wenn man einsteigt, meint man es ernst.

Das gilt auch für KI und dieses Thema wird größer als Smartphones oder sogar das Internet selbst sein, daher investiert Apple alles in diesen Bereich. Und das zeigen laut Mark Gurman auch aktuelle Stellenanzeigen, denn Apple baut neue Teams auf.

Dazu gehört ein neues „Answers, Knowledge and Information“-Team, so die Quelle, am Ende könnte dabei eine „App wie ChatGPT“ entstehen. Doch diese neue KI-Basis soll auch in die Suche, den Browser und Co. bei Apple eingebunden werden.

Das neue und bessere Siri, welches Apple von 2025 auf 2026 verschoben hat, ist damit übrigens noch nicht gemeint, das wird nur ein erster Schritt in diese Zukunft. Und da das Team gerade erst aufgebaut wird, könnte es noch eine Weile dauern.

