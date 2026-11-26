Der US-Autobauer Tesla bereitet offenbar einen Einstieg beim deutschen Werkzeugmaschinenhersteller EMAG vor.

Wie die WELT und Business Insider in einer gemeinsamen Recherche berichten, geht aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger die Gründung der Tesla Machining Technologies Management SE hervor. Die aus einer Vorratsgesellschaft entstandene Firma hat ihre Geschäftsadresse ausgerechnet am Stammsitz von EMAG im baden-württembergischen Salach.

Auch die personelle Besetzung ist interessant. Zur Führung gehören unter anderem Teslas Deutschland-Vertriebsleiter Maximilian Stromberger, ein US-Robotikingenieur und der Personalleiter des Tesla-Werks in Grünheide.

Beide Unternehmen ließen entsprechende Anfragen unbeantwortet. Selbst die Frage, ob Tesla bereits Kunde von EMAG ist, wurde nicht beantwortet.

Tesla könnte bei angeschlagenem Maschinenbauer EMAG einsteigen

EMAG entwickelt Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme für die industrielle Serienproduktion präziser Metallteile. Das Unternehmen befindet sich in einer Sanierungs- und Restrukturierungsphase und sucht dem Bericht zufolge offenbar nach einem Investor.

2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 496 Millionen Euro bei einem Verlust von 42 Millionen Euro. Im November 2025 kündigte EMAG den Abbau von 455 Arbeitsplätzen in Deutschland an. Das entsprach rund einem Drittel der damals etwa 1.509 Beschäftigten. Allein am Stammsitz in Salach sollten rund 300 Stellen wegfallen.

Laut einem Bericht der Südwest Presse sollen die möglichen Tesla-Pläne bereits bei einer Betriebsversammlung am 16. November thematisiert worden sein.

Elon Musk investiert in deutschen Maschinenbau

Ein Einstieg bei EMAG wäre keineswegs ungewöhnlich. Tesla versucht seit Jahren, möglichst viele Bereiche seiner Produktion selbst zu kontrollieren, und hat sich dafür mehrfach bei deutschen Unternehmen bedient:

2016: Übernahme des Automatisierungsspezialisten Grohmann Engineering.

2023: Übernahme des Spezialisten für kabellose Ladetechnik Wiferion.

2025: Teilübernahme von Aktivitäten des insolventen Maschinenbauers Manz.

Auch abseits von Tesla gibt es entsprechende Verbindungen. Der deutsche Maschinenbauer Singulus erhielt kürzlich einen Großauftrag für Solarzellen-Fertigungsanlagen, nachdem das Unternehmen zuvor von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX finanziell unterstützt worden war.

Tesla und EMAG arbeiten offenbar bereits an humanoiden Robotern

Einem neueren Bericht der Südwest Presse zufolge sollen Tesla und EMAG bereits seit Längerem zusammenarbeiten. Dabei geht es offenbar um humanoide Roboter. Rund 220 Mitarbeiter des deutschen Maschinenbauers sollen künftig für Tesla tätig werden.

Das würde auch erklären, warum ein US-Robotikingenieur zur Führung der neu gegründeten Tesla-Gesellschaft gehört. Eine offizielle Bestätigung der Pläne steht allerdings weiterhin aus.

Tesla kündigte zuletzt Investitionen von drei Milliarden Euro für den Ausbau seines Werks in Grünheide an, wo ab 2029 auch Cybercabs produziert werden sollen.

Welche konkreten Technologien und Fertigungskapazitäten Tesla bei EMAG interessieren und ob es um eine Beteiligung oder eine vollständige Übernahme geht, ist bislang nicht bekannt.

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